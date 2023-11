Thủ tướng: Hoàn thành tiêu chuẩn nhà ở riêng lẻ trước ngày 31/12

Dẫn vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Thủ tướng cho rằng "tình hình rất khẩn cấp" và giao Bộ Xây dựng hoàn thành tiêu chuẩn nhà ở riêng lẻ trước ngày 31/12.

Sáng 5/11, phát biểu tại Hội nghị về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), Thủ tướng Phạm Minh Chính nói vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) làm 56 người tử vong là "hồi chuông cảnh báo và cho thấy tình hình rất khẩn cấp".

"Cấp ủy các cấp có nơi, có lúc chưa coi trọng, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác PCCC. Việc hoàn thiện thể chế, pháp luật còn hạn chế và giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm còn có lúc chưa nghiêm", người đứng đầu Chính phủ nói, yêu cầu phải có ngay giải pháp cấp bách, khả thi để phòng ngừa, ngăn chặn.

Ông chỉ đạo Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành tiêu chuẩn nhà ở riêng lẻ - yêu cầu chung về thiết kế, trước ngày 31/12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, sáng 5/11. Ảnh: Nhật Bắc

Các vụ cháy ở đô thị phần lớn xảy ra với nhà ống riêng lẻ, tuy nhiên Nghị định 136/2020 không đưa nhà ở từ 6 tầng trở xuống vào diện phải thẩm duyệt phòng cháy. Theo Bộ Xây dựng, không thể áp dụng Nghị định với nhà "phi tiêu chuẩn" như nhà ống đô thị thấp tầng với ba mặt kín. Quy định bắt buộc sẽ khó cho người dân, nhất là với nhà ở hiện hữu do lịch sử để lại.

Để giải quyết bất cập phòng cháy chữa cháy với nhà ở đô thị, Bộ đang hoàn thiện dự thảo Tiêu chuẩn nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế. Không mang tính bắt buộc, tiêu chuẩn này khuyến nghị áp dụng với nhà xây mới hoặc cải tạo, đảm bảo công năng sử dụng trong khi vẫn đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy phù hợp quy hoạch và hạ tầng đô thị.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long báo cáo tại hội nghị, sáng 5/11. Ảnh: Nhật Bắc

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long thông tin từ đầu năm 2023 đến nay, toàn quốc xảy ra hơn 2.900 vụ cháy và sự cố cháy, giảm gần 32% so với cùng kỳ năm trước, song số người chết tăng gần 27% với 134 người, người bị thương tăng gần 22% với 101 người.

Các vụ cháy nổ chủ yếu xảy ra tại nhà dân ở khu vực thành thị. Nguyên nhân chính là sự cố hệ thống, thiết bị điện (gần 62% số vụ), do sơ xuất, bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt (gần 17%)...

Thời gian qua, bộ ngành, địa phương đã tổng rà soát, kiểm tra chung cư, nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), cơ sở cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ. Kiểm tra an toàn PCCC gần 190.000 lượt cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện 67.000 tồn tại, thiếu sót và kiến nghị khắc phục; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 8.500 trường hợp.

"Nhiều công trình cố tình cho người dân vào ở khi chưa bảo đảm an toàn dẫn đến khó áp dụng các biện pháp xử lý, cưỡng chế do ảnh hưởng đến an sinh xã hội", thiếu tướng Long nói, cho rằng tình trạng buông lỏng quản lý đối với hoạt động xây dựng diễn ra nhiều nhất ở Hà Nội và TP HCM.

Sau vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ nửa đêm 12/9 khiến 56 người tử vong, 37 trường hợp bị thương, Thủ tướng đã ra hai công điện yêu cầu tổng rà soát, kiểm tra PCCC tại chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ mật độ cao, nhà ở kết hợp kinh doanh trên toàn quốc.

Tại công điện ngày 22/10, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng và Công an sớm xây dựng quy chuẩn phòng cháy chữa cháy cũng như cấp phép, quản lý, sử dụng, tên gọi với loại hình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ. Công việc này hoàn thành, báo cáo Thủ tướng trong tháng 12.

Việt An