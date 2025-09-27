Thủ tướng: Hải Phòng phải đóng góp nhiều hơn cho đất nước

Thủ tướng yêu cầu TP Hải Phòng phải đóng góp nhiều hơn, mạnh hơn cho sự phát triển của đất nước vì đang được Đảng và nhà nước quan tâm, đầu tư lớn.

Sáng 27/9, dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng trong nhiệm kỳ 2020-2025. Dù đối mặt nhiều khó khăn, thành phố vẫn duy trì tăng trưởng bình quân 11,39%/năm, trở thành địa phương duy nhất cả nước đạt mức tăng trưởng hai con số trong 10 năm liên tiếp. Hải Phòng liên tục 4 năm thu ngân sách vượt mốc 100.000 tỷ đồng, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, diện mạo đô thị và đời sống nhân dân được nâng cao.

Thủ tướng nhấn mạnh ba bài học then chốt để đạt được thành công là đoàn kết toàn diện; lấy nhân dân làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau; kết hợp hài hòa nội lực và ngoại lực. Đồng thời, ông nêu hai vấn đề Hải Phòng cần đặc biệt quan tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị để chuyển từ "giải quyết thủ tục hành chính" sang "kiến tạo phát triển", có cơ chế, chính sách đột phá khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Lê Tân

Trong giai đoạn tới, Thủ tướng đề nghị Hải Phòng "nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn", tiếp tục đổi mới tư duy, nâng tầm nhận thức, quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, giữ vững vai trò đầu tàu, động lực phát triển của vùng và cả nước. "TP Hải Phòng phải đóng góp nhiều hơn, mạnh hơn cho sự phát triển của đất nước vì đang được Đảng và nhà nước quan tâm, đầu tư lớn", ông nói.

Thành phố cần tập trung xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phát triển nhanh, xanh, bền vững, lấy con người làm trung tâm, khoa học công nghệ làm nền tảng; chủ động quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế sâu rộng.

"Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi thì chỉ bàn làm, không bàn lùi", Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ tin tưởng Hải Phòng sẽ sớm trở thành thành phố xã hội chủ nghĩa "hài hòa, sáng, xanh, sạch, đẹp, đáng sống".

Trước khi sáp nhập với Hải Dương, TP Hải Phòng đã duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong 10 năm liên tiếp, cơ bản đạt các chỉ tiêu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics hàng đầu phía Bắc. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP Hải Phòng cũ tăng trưởng liên tục 4 năm liên tiếp vượt mốc 100.000 tỷ đồng, giai đoạn 2021-2025 đạt 543.600,86 tỷ đồng, bình quân tăng 7,06%/năm; thu nội địa tăng 9,27%/năm.

Trong khi đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hải Dương giai đoạn 2021-2025 đạt 125.994 tỷ đồng, bình quân tăng 13,3%/năm; thu nội địa tăng 13,9%/năm.

Giai đoạn 2021-2025, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn Hải Phòng đạt 20,2 tỷ USD, gấp 1,89 lần giai đoạn trước; trung bình mỗi năm có 3.384 doanh nghiệp thành lập mới, kinh tế tư nhân chiếm 86,3% vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn. Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn Hải Dương đạt 3,85 tỷ USD; số doanh nghiệp mới thành lập tăng bình quân 6,5%/năm; kinh tế tư nhân chiếm 85,1% vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn.

Sau sáp nhập, TP Hải Phòng có quy mô kinh tế lớn thứ ba cả nước, từng bước hình thành các trục liên kết vùng, phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị và dịch vụ, khai mở nhiều động lực tăng trưởng chiến lược, tạo nền tảng quan trọng để thành phố bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Lê Tân