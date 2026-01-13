Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh dữ liệu là “tư liệu sản xuất mới”, yếu tố then chốt để phát triển trí tuệ nhân tạo, Chính phủ số và kinh tế số.

Chủ trì họp Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu chiều 12/1, Thủ tướng cho rằng dữ liệu phải được chuẩn hóa, liên thông và chia sẻ thống nhất để vận hành hiệu quả các nền tảng số trên phạm vi toàn quốc. Các cơ quan phải bảo đảm an ninh dữ liệu ở tầm chiến lược nhằm bảo vệ dữ liệu của quốc gia và hơn 100 triệu người dân. "Mất dữ liệu là mất thông tin, mất thông tin là mất an ninh, mất an ninh là mất quyền tự chủ", ông nói và nhấn mạnh cần phát triển kinh tế dữ liệu theo hướng đột phá để tạo động lực tăng trưởng hai con số thời gian tới.

Theo Thủ tướng, dữ liệu là "tư liệu sản xuất mới", tài nguyên chiến lược cần huy động nguồn lực để làm giàu, trở thành tài sản. Ông nêu 5 đột phá chiến lược về dữ liệu số gồm thể chế dữ liệu; hạ tầng dữ liệu gắn với trí tuệ nhân tạo tự chủ; nhân lực dữ liệu; phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; phát triển hệ sinh thái dữ liệu và kinh tế dữ liệu.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Công an sớm trình ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu, đồng thời xây dựng, trình Chính phủ ban hành nghị định về cơ chế đột phá phát triển Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu. Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, ban hành hướng dẫn về kiến trúc dữ liệu, từ điển dữ liệu, danh mục dữ liệu gốc, dữ liệu chủ.

Bộ Tài chính phối hợp Bộ Công an xây dựng khung pháp lý về định giá dữ liệu, phí, giá khai thác dữ liệu từ Trung tâm dữ liệu quốc gia; chính sách ưu đãi thuế, vốn cho doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến dữ liệu. Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn về dữ liệu. Bộ Nội vụ đẩy nhanh cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Thanh tra Chính phủ đẩy mạnh kết nối, liên thông dữ liệu toàn quốc về thanh tra và kiểm soát tài sản, thu nhập cán bộ, công chức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chiều 12/1. Ảnh: Nhật Bắc

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hiện có 107 triệu thông tin công dân, cung cấp 50 triệu tiện ích trên VNeID; việc sử dụng VNeID thay thế giấy tờ giúp cắt giảm 30-50% chi phí tuân thủ. Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp quản lý hơn 2 triệu dữ liệu, trong đó hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động.

Về đất đai, 34 tỉnh, thành phố với 3.289 xã, phường (trên 99%) đã đồng bộ dữ liệu lên hệ thống quốc gia, với hơn 61 triệu thửa đất; trong đó trên 42 triệu thửa đã được làm sạch thông tin chủ sử dụng. Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm đã xác thực hơn 100 triệu thông tin công dân, triển khai sổ sức khỏe điện tử, giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám trên VNeID với hơn 190 triệu lượt hồ sơ tích hợp thành công. Ngành ngân hàng quản lý hơn 22 triệu dữ liệu thông tin tín dụng cá nhân, ứng dụng dữ liệu lớn phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt với hơn 20 tỷ giao dịch mỗi năm.

Vũ Tuân