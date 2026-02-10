Thủ tướng dự khởi công trường liên cấp Cẩm Thạch

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công trường liên cấp Cẩm Thạch, diện tích 11.000 m2, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, hướng tới hoàn thành trước khai giảng năm học 2026-2027.

Sáng 10/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án trường liên cấp Cẩm Thạch, tỉnh Thanh Hóa. Người đứng đầu Chính phủ cho biết đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với giáo dục, đào tạo và sự phát triển lâu dài của địa phương.

Ông yêu cầu triển khai dự án với tinh thần "thần tốc", phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/8 để kịp khai giảng năm học mới. Trường được xây dựng theo tiêu chuẩn trường liên cấp tại các xã biên giới đất liền, với tầm nhìn dài hạn, bảo đảm hiện đại, khang trang, sạch đẹp, đầy đủ phòng học, phòng tin học, ngoại ngữ, khu thể thao, vui chơi, khu nội trú, nhà ăn và công trình phụ trợ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các em học sinh dự lễ khởi công dự án trường liên cấp Cẩm Thạch. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu địa phương sớm bàn giao mặt bằng, tổ chức thi công nhanh nhưng bảo đảm chất lượng, đúng quy trình, quy định, phòng chống tiêu cực, lãng phí. Quân khu 4, lực lượng công an và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn được đề nghị cùng tham gia những phần việc phù hợp.

Theo Thủ tướng, cả nước đã khởi công 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới. Riêng Thanh Hóa đã khởi công 6 trường, khối lượng thi công đạt khoảng 15-20%. Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị để tổ chức khởi công đồng loạt 148 trường còn lại trong năm 2026, phấn đấu hoàn thành toàn bộ vào năm 2027.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý Nghị quyết Đại hội Đảng XIV tiếp tục khẳng định mọi chính sách đều hướng tới nhân dân, trong đó cần có cơ chế, chính sách đặc thù để bảo đảm người dân vùng sâu được tiếp cận bình đẳng về giáo dục và y tế. Ông nhấn mạnh, với nhiều địa bàn khó khăn, nếu không có trường nội trú, học sinh sẽ rất khó đến trường do điều kiện đi lại và sinh hoạt thiếu thốn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bấm nút khởi công dự án trường liên cấp Cẩm Thạch. Ảnh: Nhật Bắc

Cẩm Thạch là xã miền núi khó khăn, được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất các xã Cẩm Thành, Cẩm Liên, Cẩm Bình và Cẩm Thạch. Toàn xã hiện có 12 cơ sở giáo dục với 5.676 học sinh.

Dự án trường liên cấp Cẩm Thạch do Bộ Quốc phòng tài trợ, với sự đồng hành của Binh đoàn 12, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và Ngân hàng Quân đội. Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 11.000 m2, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, dự kiến hoàn thành trước năm học mới.

