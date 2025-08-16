Thủ tướng đồng ý nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội

Thủ tướng đồng ý với các đề xuất, kiến nghị của Bộ Xây dựng về nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội theo hướng phù hợp hơn.

Tại hội nghị toàn quốc sơ kết về phát triển nhà ở xã hội ngày 16/8, Bộ Xây dựng đề xuất nâng ngưỡng này lên lần lượt 20 triệu đồng với người độc thân và 40 triệu đồng với hộ gia đình (2 vợ chồng).

Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng ý với các đề xuất, kiến nghị của Bộ Xây dựng về nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội theo hướng phù hợp hơn. Ông giao Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi Nghị định 100/2024 quy định về các nội dung này theo trình tự rút gọn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị về phát triển nhà ở xã hội, ngày 16/8. Ảnh: VGP

Mức thu nhập tối đa để mua nhà ở xã hội hiện là 15 triệu đồng một tháng với người độc thân và 30 triệu đồng với hộ gia đình. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Uỷ ban nhân dân TP Hải Phòng, mức thu nhập này hiện khiến nhiều công nhân, chuyên gia có thu nhập nhỉnh hơn một chút nhưng vẫn khó tiếp cận nhà ở thương mại, lại không được hưởng chính sách nhà ở xã hội.

"Hải Phòng kiến nghị tăng mức thu nhập tối đa được mua nhà ở xã hội hoặc giao địa phương được chủ động quyết định mức này, tương tự cơ chế đã áp dụng với điều kiện nhà ở", ông nói.

Tương tự, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện cho rằng chi phí sinh hoạt tại địa phương này cao hơn mặt bằng chung, nên việc cho phép địa phương điều chỉnh tiêu chí thu nhập sẽ tháo gỡ được nhiều vướng mắc thực tiễn.

Phía Ngân hàng Nhà nước cũng đồng thuận với kiến nghị của Bộ Xây dựng, trong đó có điều chỉnh tiêu chí thu nhập. Phó thống đốc Phạm Quốc Dũng thừa nhận quy định hiện hành "tương đối chặt chẽ", áp dụng đồng loạt trên cả nước trong khi mức thu nhập bình quân ở từng địa phương lại khác nhau, gây khó khăn cho công tác triển khai.

Ở góc độ tín dụng, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Vương Văn Minh nêu thêm khó khăn khi triển khai hỗ trợ đối tượng thu nhập thấp ở đô thị. Cụ thể, sau khi sáp nhập và thực hiện chính quyền 2 cấp, có thị trấn trước đây là đô thị nhưng bây giờ thành xã. Do đó, khi chuyển thành xã sẽ có thêm đối tượng thụ hưởng với người có thu nhập thấp.

Ngoài ra, việc xác định thu nhập của các đối tượng lao động không có hợp đồng vẫn là điểm nghẽn. Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh kiến nghị Chính phủ giao cơ quan công an xác nhận trong vòng 7 ngày, thay vì để cấp xã làm thủ tục như hiện nay. "Cơ quan công an đã có dữ liệu sẵn, việc này sẽ giảm áp lực cho chính quyền cơ sở và tạo ra nguồn khách hàng dồi dào, giúp thị trường nhà ở xã hội thông thoáng hơn", ông nói.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới tất cả các địa phương trên toàn quốc. Ảnh: VGP

Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030. Gần đây, nhà điều hành bổ sung thêm đối tượng được mua nhà ở xã hội là cán bộ, công chức, viên chức khó khăn về nhà ở.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 633.559 căn. Trong đó, 146 dự án hoàn thành (103.717 căn); 144 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai (127.261 căn); 402 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư (402.581 căn).

Ngoài nâng ngưỡng thu nhập, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các địa phương phối hợp với các bộ ngành, cơ quan liên quan đẩy mạnh nguồn cung, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt. Địa phương cần hướng dẫn kịp thời, hiệu quả với người xây dựng, phát triển dự án và người mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội.

Các địa phương cũng phải sớm kiện toàn ban chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội do bí thư hoặc chủ tịch UBND làm trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về kết quả phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn. Họ phải tổ chức thực hiện ngay Nghị quyết 201 thí điểm một số chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính.

"Địa phương không được ban hành các quy định làm phát sinh điều kiện, tiêu chí giao chủ đầu tư, thủ tục hành chính gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân", Thủ tướng đề nghị. Ông cũng lưu ý các thủ tục hành chính với dự án nhà ở xã hội phải được thực hiện theo "luồng xanh, ưu tiên". Theo đó, địa phương phải xử lý ngay những vướng mắc trong lựa chọn chủ đầu tư, đấu thầu, thủ tục đầu tư xây dựng, xác định giá bán, giá thuê mua...

Ngoài ra, các tỉnh thành rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, với quy mô hợp lý, đảm bảo đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Hệ thống hạ tầng như điện, nước, giao thông, văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao cần phát triển đồng bộ, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Phương Dung