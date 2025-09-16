Thủ tướng: Doanh nghiệp Việt đã trưởng thành hơn

Thủ tướng ghi nhận sự trưởng thành của doanh nghiệp Việt trong nhiều lĩnh vực, như trước cứ 10 km cao tốc có 8 doanh nghiệp làm, nay chỉ một đơn vị đảm nhiệm 30-40 km.

Chia sẻ tại phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 chiều 16/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ đồng hành, cán bộ đổi mới, hạ tầng thông suốt, thể chế kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, thì đất nước sẽ phát triển.

So với đầu nhiệm kỳ, Thủ tướng nhìn nhận doanh nghiệp Việt trưởng thành nhiều. Ông dẫn ví dụ trong lĩnh vực xây đường bộ cao tốc, trước đây, cách nhận việc của doanh nghiệp khá vụn vặt, cứ 10 km cần 7-8 doanh nghiệp làm, 40 km cần hơn 20. Nay, mỗi doanh nghiệp đảm nhận được 30-40 km, sau đó liên kết với đơn vị khác cùng hoàn thiện.

Một ví dụ khác được ông nêu là xây dựng cầu đường. Hai cây cầu Mỹ Thuận bắc qua sông Tiền, xây cách nhau hơn 20 năm. Cầu Mỹ Thuận 2 dài 6,6 km, rộng và chất lượng hơn cây cầu cũ. Chi phí xây cầu Mỹ Thuận đầu tiên lên tới 5.000 USD mỗi m2, nhưng cây cầu thứ 2 "giá rẻ một nửa, và chúng ta làm toàn bộ", theo Thủ tướng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VYEA

Thủ tướng cho biết Chính phủ đang chuyển từ cách thức quản lý sang trạng thái kiến tạo, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo chính quyền hai cấp nhằm giảm thủ tục hành chính, và phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi.

Tại diễn đàn, nhiều doanh nhân khẳng định trong một số lĩnh vực, doanh nghiệp Việt đủ sức cạnh tranh với nước ngoài. Ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch AA Corporation, cho rằng doanh nghiệp nội thất Việt có thể cạnh tranh sòng phẳng với khu vực FDI.

Tuy vậy, để thúc đẩy doanh nghiệp nội phát triển, các doanh nhân khuyến nghị cơ chế chính sách riêng biệt như ưu đãi thuế, tiếp cận vốn. Nhóm doanh nghiệp công nghệ tiếp tục đề xuất Chính phủ mở rộng mô hình thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), đồng thời đơn giản hóa và rút ngắn thời gian cấp phép sandbox trong 2-3 tháng. "Việc cấp phép theo quy trình, thủ tục hiện nay có thể kéo dài 3-5 năm, từ lúc khởi động đến khi có giấy phép, khiến các mô hình kinh doanh mất tính đổi mới sáng tạo và không còn phù hợp với thị trường", ông Nguyễn Bá Diệp, đồng sáng lập MoMo, nêu.

Phản hồi các đề xuất trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực, kiến nghị và trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp. Ông khẳng định Chính phủ khuyến khích tư nhân phát triển khoa học công nghệ theo Nghị quyết 57.

Chính phủ đã triển khai nhiều gói tín dụng, gần nhất là 500.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi cho hạ tầng, công nghệ số và các dự án trọng điểm. Thêm vào đó, cơ quan chức năng cũng đang nghiên cứu mở rộng sandbox, cùng các loại thị trường như vàng, bất động sản, sàn giao dịch hàng hóa.

Việt Nam đang có trên 940.000 doanh nghiệp và hơn 5 triệu hộ kinh doanh. Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp hơn 30% tổng thu ngân sách, 82% lao động và khoảng 50% GDP.

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (VYEA), cho biết Hội triển khai chương trình quốc gia đào tạo 10.000 CEO nhằm bồi đắp thế hệ lãnh đạo kế cận và "mỗi doanh nhân trẻ dìu dắt doanh nhân mới". Các sáng kiến này góp phần vào mục tiêu chiến lược chuyển đổi 5 triệu hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

Theo Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Việt Nam đặt mục tiêu có 2 triệu doanh nghiệp đến 2030, tương ứng 20 doanh nghiệp trên 1.000 người dân. Trong số đó, ít nhất 20 tập đoàn lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Khu vực tư tăng trưởng bình quân khoảng 10-12% một năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế và đóng góp khoảng 55-58% GDP... vào 2030.

Thủy Trương