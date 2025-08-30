Thủ tướng: Doanh nghiệp luôn đồng hành, gắn bó với vận mệnh đất nước

Thủ tướng khẳng định cộng đồng doanh nghiệp luôn theo Đảng đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với vận mệnh đất nước trong suốt chặng đường 80 năm qua.

Thông điệp được Thủ tướng Phạm Minh Chính nói tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước". Sự kiện có sự tham gia của đại diện 60 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, 141 doanh nghiệp tư nhân, và 50 doanh nghiệp FDI.

Thủ tướng nói doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam luôn thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào. Họ đóng góp quan trọng vào việc huy động nguồn lực cho kháng chiến, kiến quốc, đồng thời là lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển kinh tế, tạo nên những thành tựu, nền móng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

"Cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, tiên phong trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập sâu rộng với thế giới", ông nói.

Sau gần 40 năm Đổi mới, cộng đồng doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ. Năm 1986, Việt Nam có 12.000 xí nghiệp quốc doanh và gần 40.000 hợp tác xã nông nghiệp, chưa có doanh nghiệp tư nhân theo nghĩa hiện đại. Nhưng đến nay, cả nước có gần 1 triệu doanh nghiệp, trong đó 98% là tư nhân, trên 33.000 hợp tác xã theo mô hình kiểu mới, hơn 5 triệu hộ kinh doanh.

Việt Nam đặt mục tiêu đến 2030 có khoảng 2 triệu doanh nghiệp, đóng góp 55-58% GDP, tạo việc làm cho 84-85% lực lượng lao động. Đến 2045, ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động, đóng góp trên 60% GDP, có năng lực cạnh tranh quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn hỗ trợ, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển bền vững. Chẳng hạn, nhà điều hành tập trung hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được đảm bảo đối xử công bằng, bình đẳng.

Việt Nam cũng ưu tiên, hỗ trợ các doanh nghiệp lớn, tiên phong dẫn dắt một số ngành, lĩnh vực then chốt, trọng yếu, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp vươn ra thị trường, xây dựng thương hiệu quốc tế. Các doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ trở thành doanh nghiệp lớn hơn, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và trở thành doanh nghiệp đa quốc gia.

Lãnh đạo Chính phủ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát huy truyền thống 80 năm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, cùng cả nước thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm. Ông đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức về vị trí, vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân là "lực lượng tiên phong, chiến sỹ trên mặt trận kinh doanh, kinh tế".

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp cũng chia sẻ về mục tiêu, định hướng phát triển trong giai đoạn mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), PVN đã hoàn thành sứ mệnh xây dựng và phát triển ngành dầu khí ngang tầm khu vực, là động lực phát triển kinh tế - xã hội đất nước, bảo đảm an ninh năng lượng, kinh tế, quốc phòng và chủ quyền biển đảo.PVN đặt mục tiêu đến 2030 lọt vào danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Do đó, tập đoàn này sẵn sàng hợp tác, chia sẻ với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty nhà nước để cùng phát triển.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, cho biết nhiều năm gần đây, Viettel đã trở thành doanh nghiệp nhà nước đứng top đầu về doanh thu, lợi nhuận và tiêu biểu trong đóng góp cho ngân sách nhà nước. Họ cũng xây dựng được hạ tầng mạng lưới rộng khắp, phủ sóng cả nước đến vùng sâu, vùng xa, đưa dịch vụ kết nối hiện đại đến với 10 thị trường ngoài Việt Nam.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn mang tính bước ngoặt lịch sử, với nhiều cơ hội và động lực mạnh mẽ từ các quyết sách đột phá. Ông Thắng cho rằng việc này sẽ giúp Việt Nam phát triển vượt bậc, gia tăng vị thế trên trường quốc tế. Song theo ông, phía trước vẫn còn nhiều công việc, nhiệm vụ phải làm. Vì vậy, họ cam kết sẽ làm tốt hơn nữa, là doanh nghiệp tiên phong, chủ lực của Việt Nam.

Ở góc độ nhà đầu tư nước ngoài, ông Bruno Jaspaert, Tổng giám đốc Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C, nói ông hoàn toàn tin tưởng Việt Nam sẽ trở thành đầu tàu kinh tế tại khu vực Đông Nam Á.

"Việt Nam là ngôi nhà thứ hai của tôi", ông nói, cho biết những nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam nhận được nhiều cơ hội tốt, những điều kiện thuận lợi. Để đáp lại tình cảm đó, họ coi đây là nhà và có thể đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của Việt Nam trong những năm tới.

"Chúng tôi sẽ mang tất cả những kỹ năng, hiểu biết, nhận thức của mình để làm giàu hơn cộng đồng, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn với nhiều nhà đầu tư nước ngoài mới", ông nói thêm.

Đại diện cho khối tư nhân, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Tập đoàn Sun Group, đánh giá Nghị quyết 68 đã khẳng định vai trò nòng cốt của kinh tế tư nhân trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và thịnh vượng. Theo ông, Sun Group tự hào là một trong những doanh nghiệp tư nhân được lựa chọn tham gia các dự án trọng điểm quốc gia, tiêu biểu như phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.

"Với mục tiêu du lịch sẽ đóng góp khoảng 10% GDP cả nước, Sun Group cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ để phát triển phồn vinh", ông nói.

