Thủ tướng đi ca nô thăm người dân vùng lũ Bắc Giang

12h00 Thủ tướng đi ca nô thị sát vùng lũ Bắc Giang

Sáng 10/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra, chỉ đạo ứng phó mưa lũ tại Bắc Giang. Mấy ngày qua lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nước dâng cao trên các con sông lớn, nhiều nơi tại Bắc Giang bị ngập lụt, cô lập, chia cắt nghiêm trọng, gây nhiều thiệt hại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi ca nô vào thị sát tình hình lũ tại xã Vân Hà, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Nhật Bắc

Người đứng đầu Chính phủ đi ca nô đến thăm hỏi người dân xã Vân Hà, thị xã Việt Yên, nằm ven sông Cầu, nơi có 2.500 hộ với 9.000 dân đang bị chia cắt do ngập lụt. Ông yêu cầu cấp ủy, chính quyền triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó thiên tai; chủ động sơ tán, di dời dân khỏi khu vực mất an toàn; đảm bảo an toàn giao thông, nhất là khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, nguy cơ sạt lở.

Thủ tướng yêu cầu không để người dân nào đói, rét, không nơi ở, không có nước sạch, không được chăm sóc y tế. Chính quyền các cấp phát lương thực, thực phẩm, lương khô và nhu yếu phẩm đến tận tay người dân. Công an, quân đội vận chuyển nhu yếu phẩm, nước uống, nước sạch cung cấp cho người dân vùng bị cô lập. "Việc này phải làm nhanh nhất có thể, tránh lãng phí", ông nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vào khu dân cư thăm hỏi, động viên người dân tại xã Vân Hà, thị xã Việt Yên đang bị cô lập. Ảnh: Nhật Bắc

Trước đó, thị sát tình hình lũ tại khu vực sông Cầu (xã Tiên Sơn, thị xã Việt Yên), Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bắc Giang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, các lực lượng ứng trực sẵn sàng đề phòng mọi tình huống bất trắc; theo dõi sát tình hình các hồ chứa nước, tình hình mưa lũ, dự báo vùng ngập để sơ tán, bố trí chỗ ăn ở cho người dân.

Thủ tướng cũng lưu ý "trường học nào an toàn thì mới cho học sinh đi học, chưa an toàn thì cho học sinh nghỉ".