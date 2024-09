Thủ tướng đến hiện trường sạt lở Làng Nủ

Lào CaiThủ tướng Phạm Minh Chính chống gậy, lội ra hiện trường tìm kiếm 51 nạn nhân còn mất tích trong vụ lũ quét, động viên lực lượng chức năng và thăm hỏi người dân.

Chiều 12/9, Thủ tướng xuống xe ở đầu cầu Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Đây là khu vực lực lượng quân đội đang tập trung tìm kiếm, khả năng có nhiều người gặp nạn bị trôi dạt về, do là vùng trũng, tập trung nhiều cây cối, củi, vật dụng.

Thủ tướng ở hiện trường tìm kiếm nạn nhân, động viên bộ đội, chiều 12/9. Ảnh: Ngọc Thành

Sau khi thăm hỏi, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ, Thủ tướng đến điểm tìm kiếm thứ hai - đoạn giữa lòng suối, tiếp tục kiểm tra và động viên mọi người. Ông đứng ven đường, trò chuyện, thăm hỏi các gia đình mất người thân.

Nói với Thủ tướng, một người dân cho biết, sau trận lũ quét đã được chính quyền địa phương lo hậu sự, thức ăn, quần áo đầy đủ. Nhưng hiện giờ nhiều gia đình không còn gì nữa, mong Nhà nước giúp đỡ về đất đai, nhà cửa ở nơi an toàn.

Thủ tướng giao tỉnh Lào Cai sử dụng các cơ chế ưu đãi nhất để xây nhà cho người dân bị lũ quét, cần xong trước ngày 31/12. "Bản này trước đây nghĩ là an toàn nhưng cuối cùng không an toàn. Do đó, việc xây dựng khu dân cư mới phải tính toán quy hoạch cho kỹ", Thủ tướng lưu ý.

Tính tới 16h chiều nay, lực lượng chức năng tìm kiếm được 44 người, 51 vẫn mất tích. Trong ngày thứ ba mở rộng tìm kiếm, lực lượng huy động hơn 650 quân và điều chó nghiệp vụ vào hiện trường.

Báo cáo Thủ tướng tại Sở Chỉ huy tiền phương, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, cho biết tỉnh xác định 95 người chết và mất tích. Tính tới chiều nay, lực lượng tìm kiếm được 45 người, còn lại 50 người vẫn mất tích. 17 bệnh nhân đang được cứu chữa, tiên lượng có vài trường hợp nặng.

"Tỉnh đánh giá vụ việc rất khủng khiếp, chưa bao giờ xảy ra lũ ống, lũ quét mà thiệt hại về người lớn như vậy", ông Trường nói và cho biết tổng cộng 650 người của Quân khu 2, công an, đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Những ngày qua, Lào Cai nhận được sự ủng hộ của nhiều địa phương, đoàn thể và phân bố hợp lý về các địa phương. Trước mắt, chính quyền tập trung vào cứu chữa cho người thoát nạn, tìm kiếm người mất tích. Với 35 hộ còn lại, chính quyền đã di dời khỏi khu vực mất an toàn.

Về lâu dài, tỉnh xác định dành quỹ đất khoảng 20 ha và sẽ cho khảo sát, đánh giá lại mọi mặt xem ổn hay không để tái thiết cuộc sống cho người dân. "Nơi này vẫn tương đối nguy hiểm nếu trời mưa tiếp", ông Trường nói.

Thủ tướng Nguyễn Minh Chính làm việc tại Sở Chỉ huy tiền phương ở Làng Nủ, chiều 12/9. Ảnh: Ngọc Thành

Mưa lũ kéo dài, sạt lở khiến Lào cai thương vong 255 người. Trong đó, 98 người chết; 81 mất tích, 76 người bị thương. 6/9 huyện, thị xã, thành phố có người tử vong, nặng nhất Bảo Yên 53 người, Bắc Hà 15, Bát Xát 13, Sa Pa 8...

Riêng vụ sạt lở tại Làng Nủ, hiện số tử vong là 44 người, mất tích 51, an toàn đi khỏi nơi cư trú 46 người và 17 đang điều trị tại bệnh viện.

Toàn tỉnh có gần 9.200 nhà ở bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn. Nhiều khu vực tại các huyện Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bắc Hà bị ngập, đường giao thông sạt lở đang thống kê thiệt hại.

Hoàng Phương - Ngọc Thành