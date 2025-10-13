Thủ tướng: Đảng bộ Chính phủ tiên phong kiến tạo kỷ nguyên phát triển mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đảng bộ Chính phủ tiên phong; phát huy bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng đổi mới; góp phần đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển phồn vinh.

Trong bài viết nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 với tiêu đề: Khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ - Đảng bộ Chính phủ tiên phong, vững bước cùng dân tộc trong kỷ nguyên mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, khẳng định Đại hội là dấu mốc chính trị đặc biệt, mở ra hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển quốc gia, đưa Việt Nam tiến nhanh, bền vững.

Thủ tướng cho biết Đảng bộ Chính phủ được thành lập theo Quyết định 243 ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị, với hơn 209.000 đảng viên sinh hoạt tại 2.211 tổ chức cơ sở đảng. Việc thành lập Đảng bộ Chính phủ là bước phát triển mang tính chiến lược, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với Chính phủ - cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp và quản trị quốc gia; vừa kế thừa vai trò Ban Cán sự đảng Chính phủ trước đây, vừa đặt nền móng cho phương thức lãnh đạo hiện đại, thống nhất, khoa học.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh thế giới và khu vực biến động nhanh, phức tạp, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, Đảng bộ Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ ba đột phá chiến lược, sáu nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhóm giải pháp chủ yếu mà Đại hội 13 đề ra, đạt kết quả toàn diện. Kinh tế duy trì tăng trưởng thuộc nhóm cao, quy mô GDP tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 lên khoảng 510 tỷ USD năm 2025, xếp thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người khoảng 5.000 USD; lạm phát khoảng 4%, các cân đối lớn được bảo đảm, xuất siêu duy trì nhiều năm. Thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 ước đạt 9,6 triệu tỷ đồng; nợ công khoảng 35% GDP.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Đầu tư và hạ tầng bứt phá, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 17,3 triệu tỷ đồng (khoảng 33% GDP); vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 khoảng 3,4 triệu tỷ đồng, tăng 55% so với nhiệm kỳ trước. Đến cuối năm 2025, dự kiến hoàn thành 3.245 km đường bộ cao tốc và 1.711 km đường ven biển; mở rộng các cảng hàng không lớn; cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 Cảng hàng không quốc tế Long Thành; đồng thời thúc đẩy vành đai đô thị, một số tuyến đường sắt đô thị, hạ tầng số và năng lượng.

Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế có đổi mới mạnh mẽ. Chính phủ trình Quốc hội số lượng dự án luật, nghị quyết lớn nhất trong một nhiệm kỳ; ban hành 820 nghị định và gần 1.400 nghị quyết, tháo gỡ vướng mắc cho hàng nghìn dự án, khơi thông nguồn lực phát triển. Cải cách bộ máy được triển khai quyết liệt: giảm 8 bộ, cơ quan ngang bộ (còn 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ), tinh giản 145.000 biên chế, giảm chi thường xuyên khoảng 39.000 tỷ đồng/năm; mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành nền nếp, hiệu quả.

An sinh xã hội được ưu tiên, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 4,1% năm 2021 xuống 1,3% năm 2025; thu nhập bình quân người lao động tăng từ 5,5 lên 8,4 triệu đồng/tháng; hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trước thời hạn hơn 5 năm với trên 334.000 căn; triển khai 633.000 căn nhà ở xã hội. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,2%; chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng 37 bậc, lên thứ 46 thế giới. Giáo dục và phát triển nhân lực được coi là đột phá dài hạn khi miễn, hỗ trợ học phí mầm non và phổ thông từ năm học 2025-2026; xây dựng trường liên cấp tại các xã biên giới; đào tạo 100.000 kỹ sư lĩnh vực chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Trong phòng chống dịch Covid-19, Chính phủ tổ chức chiến dịch tiêm chủng miễn phí lớn nhất lịch sử, đẩy mạnh ngoại giao vaccine, hỗ trợ khoảng 119.000 tỷ đồng cho người lao động và doanh nghiệp, giúp Việt Nam phục hồi nhanh. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm được tăng cường; nhiều vụ việc được xử lý nghiêm, củng cố niềm tin nhân dân. Đối ngoại và quốc phòng - an ninh đạt nhiều kết quả quan trọng; Việt Nam thiết lập quan hệ với 195 nước, có 38 đối tác chiến lược, chiến lược toàn diện; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Loạt sản phẩm Make in Viet Nam tại triển lãm bên lề Đại hội Đại biểu lần thứ nhất, Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, chiều 16/8. Ảnh: Tùng Đinh

Bứt tốc bằng khoa học, đổi mới và chuyển đổi số

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Thủ tướng nhận định thế giới tiếp tục biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gay gắt; biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống, rủi ro hệ thống gia tăng. Trong nước, quá trình tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng đòi hỏi tư duy, phương thức lãnh đạo và hành động mạnh mẽ hơn. Vì vậy, Đảng bộ Chính phủ "phải nêu gương tiên phong, hành động quyết liệt, là trung tâm đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia, dân tộc".

Phương châm hành động được xác định là "Đoàn kết kỷ cương - Dân chủ đổi mới - Đột phá phát triển - Gần dân vì dân"; trong đó đoàn kết, kỷ cương là nền tảng; dân chủ, đổi mới là phương pháp; đột phá, phát triển là mục tiêu; gần dân, vì dân là động lực bền vững.

Theo người đứng đầu Chính phủ, nhiệm kỳ mới sẽ tập trung ba đột phá chiến lược, gồm hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, hiện đại; phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia như động lực then chốt, đồng thời thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là giao thông, năng lượng, hạ tầng số và xã hội, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành 5.000 km cao tốc, phát triển các dự án đường sắt tốc độ cao, cảng biển, sân bay đạt chuẩn khu vực.

Mục tiêu đến năm 2030 là tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trở lên, GDP bình quân đầu người khoảng 8.500 USD; Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới.

Đảng ủy Chính phủ sẽ xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, kiến tạo phát triển; nâng cao năng lực quản trị quốc gia, hiệu lực hành chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong quản lý nhà nước, phát triển hạ tầng dữ liệu quốc gia, chính phủ số, kinh tế số và công dân số; gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

"Đảng bộ Chính phủ phải là lực lượng tiên phong, gương mẫu đi đầu trong triển khai Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đặc biệt ở các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; biến khát vọng thành hành động, biến quyết tâm thành kết quả cụ thể, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân", Thủ tướng nhấn mạnh.

