Thủ tướng chủ trì họp trực tuyến từ Algeria để ứng phó mưa lũ

22h ngày 20/11, từ Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp khẩn trực tuyến với bộ ngành, địa phương trong nước về giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ.

Tham dự có Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tại điểm cầu trụ sở Chính phủ; Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại Khánh Hòa và lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến từ Algeria, ứng phó mưa lũ tại miền Trung, tối 20/11. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng chia sẻ với chính quyền, nhân dân các địa phương đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Ông gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh việc quan trọng nhất hiện nay là cứu người, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân. Các cơ quan phải tích cực tìm kiếm người mất tích, lo hậu sự cho người quá cố. "Phải khắc phục ngay chỗ ở cho nhân dân, trường học cho học sinh, nơi khám chữa bệnh cho người bệnh; tiếp cận ngay, kịp thời tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men cho những nơi bị chia cắt", Thủ tướng nói và lưu ý khắc phục sự cố về điện, viễn thông, giao thông.

Trong công điện sáng cùng ngày, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Công an huy động tối đa lực lượng, phương tiện, kể cả trực thăng và máy bay không ngưới lái hỗ trợ sơ tán, cứu hộ, chuyển hàng cứu trợ cho người dân vùng lũ lụt. Các tỉnh Khánh Hòa, Đăk Lăk, Gia Lai "bằng mọi biện pháp" cứu dân vùng lũ.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đi trực thăng vào Khánh Hòa thị sát tình hình và trực tiếp chỉ đạo tiếp cận, di dời, cứu trợ nhân dân.

Cuộc họp khẩn trực tuyến được kết nối từ từ Algeria và Việt Nam. Ảnh: Nhật Bắc

Từ 16/11 đến nay, từ Gia Lai đến Khánh Hòa xảy ra mưa lớn, có nơi trên 1.700 mm. Lũ trên sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đăk Lăk) và sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã đạt đỉnh vượt lũ lịch sử từ 0,2-1,1m.

Bộ Quốc phòng đã điều động 18.000 lượt cán bộ, chiến sỹ, 441 lượt phương tiện; Bộ Công an đã huy động 17.600 cán bộ chiến sỹ, 24.143 lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, 3.207 lượt phương tiện ứng phó mưa lũ, khắc phục hậu quả.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hai đợt tin nhắn SMS đến 26,4 triệu thuê và 24,1 triệu tin nhắn Zalo cảnh báo người dân trong vùng bị ảnh hưởng mưa lũ.

Các địa phương đã khẩn trương tổ chức sơ tán 18.408 hộ/61.035 người ra khỏi khu vực nguy hiểm; cho học sinh nghỉ học; vận hành hồ chứa giảm lũ cho hạ du.

Tính đến 20h tối nay, cả nước có 41 người chết, 9 người mất tích do mưa lũ; 167 nhà bị hư hỏng, 51.100 nhà ngập. Các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đăk Lăk bị ngập diện rộng tại nhiều phường xã.

13.026 ha lúa, hoa màu, rau màu bị thiệt hại; 2.183 ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại; 30.731 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 88 ha nuôi tôm hùm thiệt hại. Hơn một triệu khách hàng bị cắt điện, đến nay đã khôi phục cho hơn 457.000 khách hàng.

Vũ Tuân