Thủ tướng: Chiến dịch Quang Trung xây nhà vùng lũ 'phải chiến thắng giòn giã'

Thủ tướng yêu cầu chiến dịch Quang Trung xây mới, sửa chữa nhà sau bão lũ dù "không có tiếng súng" nhưng phải giành thắng lợi giòn giã trước 31/1/2026.

Sáng 9/12, chủ trì họp trực tuyến với các bộ, ngành và địa phương về chiến dịch Quang Trung xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho người dân vùng mưa bão, lũ lụt, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn các tỉnh Đăk Lăk, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng cùng lực lượng quân đội, công an và các cơ quan đã vào cuộc tích cực, nhiều nhà đã được khởi công xây dựng, sửa chữa.

Người đứng đầu Chính phủ đồng thời phê bình nghiêm khắc tỉnh Quảng Trị khi còn 12 hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng mưa bão nhưng đến nay vẫn chưa được sửa chữa, người dân phải ở tạm. Thủ tướng yêu cầu địa phương báo cáo cụ thể việc này trước 17h cùng ngày.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh "chiến dịch Quang Trung không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã" để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người dân, nhất là những hộ không còn nhà ở hoặc nhà bị hư hỏng sau đợt bão lũ lịch sử vừa qua. Ông yêu cầu các địa phương triển khai thần tốc hơn nữa, thực hiện với tất cả trách nhiệm và bằng tình cảm từ trái tim, phấn đấu hoàn thành xây nhà mới trước 31/1/2026 và sửa chữa xong toàn bộ nhà hư hỏng trong tháng 12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu sáng 9/12. Ảnh: Nhật Bắc

Ngoài nguồn lực nhà nước, Thủ tướng gợi ý huy động nguồn lực toàn xã hội tham gia theo tinh thần "ai có gì giúp nấy; ai có của giúp của; ai có công giúp công; ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều; tiện ở đâu giúp ở đó". Với người dân đang mất nhà cửa thì "thiếu mấy cũng phải làm", các bộ, ngành nếu gặp khó khăn, vướng mắc phải báo cáo ngay để Chính phủ, Thủ tướng kịp thời giải quyết.

Thủ tướng yêu cầu bí thư, chủ tịch các tỉnh, thành phố trực tiếp dành thời gian đôn đốc, chỉ đạo thực hiện. Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các vấn đề liên quan đến đất đai. Bộ Xây dựng hỗ trợ thiết kế mẫu nhà. Bộ Tài chính cân đối, bố trí nguồn lực tài chính cho chiến dịch.

Chiến dịch Quang Trung xây nhà mới, sửa chữa nhà bị hư hỏng cho người dân được Thủ tướng phát động cuối tháng 9, khi ông thị sát công tác khắc phục hậu quả trận mưa lũ lớn nhất nhiều thập kỷ tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, với mục tiêu sớm đưa người dân trở lại cuộc sống bình thường.

Mưa bão và lũ lụt tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên thời gian qua khiến 1.635 nhà bị sập và 39.461 nhà bị hư hỏng. Đến nay, các địa phương đã khởi công xây dựng 971 nhà mới và hoàn thành 479 nhà; đã sửa chữa 34.627 nhà; đang tiếp tục sửa 3.943 nhà.

Vũ Tuân