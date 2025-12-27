Thủ tướng: Các phong trào thi đua yêu nước góp phần tạo nên kỳ tích

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua đã tạo nhiều "kỳ tích", góp phần giúp đất nước vượt khó, xoay chuyển tình thế và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

Sáng 27/12, phát biểu khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương bày tỏ lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh; tri ân các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh cùng các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Người đứng đầu Chính phủ nhắc lại, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định phong trào thi đua là một trong những thắng lợi lớn của nhân dân, tạo đà cho những thắng lợi tiếp theo. Cách đây gần 80 năm, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người đã đặt nền móng cho phong trào thi đua yêu nước của cách mạng Việt Nam. Tinh thần thi đua ái quốc từ đó trở thành truyền thống, nguồn lực nội sinh của dân tộc. Lời hiệu triệu "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất" góp phần khơi dậy ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Theo Thủ tướng, phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ luôn gắn với các mốc quan trọng của đất nước, là động lực thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều phong trào được triển khai như Ba sẵn sàng, Ba đảm đang, Năm xung phong, Nghìn việc tốt, Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt, Tất cả cho tiền tuyến, Tất cả để chiến thắng, Thi đua quyết thắng, Vì an ninh Tổ quốc, Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau. Cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục là nền tảng thúc đẩy các phong trào thi đua trong thời gian qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham quan các gian hàng trước giờ khai mạc Đại hội. Ảnh: Giang Huy

Thủ tướng cho biết 5 năm qua, đất nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây và Tổng Bí thư Tô Lâm hiện nay, cùng sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế, Việt Nam đã vượt qua "những cơn gió ngược", đạt nhiều kết quả quan trọng. Các biện pháp kịp thời, hiệu quả mang tính xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái và cuộc cách mạng sắp xếp lại giang sơn đã tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trong những kết quả đó có đóng góp của phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Nhiều phong trào được triển khai như thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19; phát triển kết cấu hạ tầng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025; 500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc; hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối và Lào Cai - Vĩnh Yên; phong trào Bình dân học vụ số, học tập suốt đời; chiến dịch Quang Trung sửa chữa, xây mới nhà cho người dân chịu ảnh hưởng thiên tai; chương trình Sóng và máy tính cho em.

Thủ tướng nhấn mạnh thi đua đã được triển khai trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy lao động, sáng tạo và cống hiến. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tới.

Thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên bố khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Giang Huy

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 sẽ vinh danh hơn 2.000 cá nhân và đại diện tập thể điển hình trên các lĩnh vực. Trong số này có 139 đại biểu là cá nhân và đại diện tập thể Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động được phong tặng từ năm 2021 đến nay; 86 Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 36 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 198 đại biểu là người dân tộc; 41 đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài có đóng góp tiêu biểu cho đất nước.

Ngoài ra, 138 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các ngành nghề như thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà văn, cá nhân được Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, nhà báo, tài năng trẻ, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người có công. 1.326 đại biểu là điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, chủ yếu là người trực tiếp lao động, sản xuất trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Theo bà Đỗ Thúy Phượng, Phó ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Đại hội lần này có khoảng 25% đại biểu thuộc khối kinh tế, với nhiều doanh nhân xuất sắc; lực lượng quân đội, công an tiêu biểu tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ trong những năm qua, đặc biệt trong các đợt thiên tai, bão lụt năm nay.

Đại biểu nhỏ tuổi nhất 11 tuổi; đại biểu cao tuổi nhất là nguyên Phó Chủ tịch nước, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi.

Học sinh giỏi tham dự đại hội. Ảnh: Giang Huy

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 diễn ra trong hai ngày 26 và 27/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Bên cạnh chương trình chính thức, Đại hội tổ chức nhiều hoạt động như triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội thi đua; triển lãm giới thiệu các thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước sau 40 năm đổi mới; chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến; tôn vinh, khen thưởng Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Đại hội có 2.223 đại biểu tham dự, gồm 198 khách mời và 2.025 đại biểu chính thức. Chủ đề của Đại hội năm nay là "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng".

Nguyên Phong