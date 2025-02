Thủ tướng: Bỏ công an cấp huyện để tăng cường lực lượng cho cơ sở

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết chủ trương bỏ công an cấp huyện nhằm tăng cường cán bộ ở cấp xã - cấp gần dân, hiểu dân nhất.

Phát biểu tại họp tổ Quốc hội chiều 14/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin cải cách tổ chức bộ máy không thực hiện cơ học mà phải theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thủ tục hành chính và bỏ cơ chế xin cho.

Theo lãnh đạo Chính phủ, cắt đi một cấp là bớt đi một thủ tục. Cộng với số hóa, bộ máy hành chính được nâng cao hiệu lực hiệu quả, hiệu năng hoạt động. Sau sắp xếp bộ máy, các cơ quan bố trí nhân sự, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo hướng tăng cường cho cơ sở.

Dẫn ra ví dụ Trung ương quyết định bỏ công an cấp huyện, Thủ tướng cho biết một huyện có khoảng 100 cán bộ công an. Khi không còn cấp huyện, số cán bộ này một phần đưa lên cấp tỉnh và đa số sẽ xuống cấp cơ sở, cấp gần dân nhất.

Theo người đứng đầu Chính phủ, mọi vấn đề đều xảy ra ở cơ sở. Thủ tục, công việc phục vụ cho hoạt động, đời sống người dân cũng chủ yếu thực hiện ở chính quyền xã phường. "Vì vậy, phấn đấu mục tiêu vì dân, vì nước, thì phải chăm lo cho nhân dân về đời sống vật chất tinh thần, tức là phải tăng cường lực lượng ở cơ sở để lo cho dân", ông nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp tổ chiều 14/2. Ảnh: Giang Huy

Thủ tướng cho rằng việc cải cách bộ máy hành chính là phục vụ cho phát triển, mục tiêu cuối cùng là người dân hạnh phúc ấm no, đất nước hùng cường, giàu mạnh, xã hội văn minh và phát triển. Tinh gọn bộ máy sẽ được thực hiện đồng bộ và còn nhiều việc phải làm. Nhiệm vụ này cần sự đồng thuận và vào cuộc của người dân, doanh nghiệp, bạn bè quốc tế. "Khi đã làm phải quyết tâm, đoàn kết, thống nhất", Thủ tướng nói.

Phát biểu tại tổ trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng cho biết Trung ương đang nghiên cứu rất kỹ vấn đề chính quyền quốc gia nên 3 cấp hay 4 cấp. Hiện nay, 80% quốc gia có chính quyền 3 cấp, ở Việt Nam có 4 cấp nên vừa qua, ngành công an nghiên cứu thí điểm trước, bằng việc bỏ công an cấp huyện.

Theo Tổng Bí thư, đây là chủ trương "đáng hoan nghênh". Công an chính quy về xã "dân rất mừng vì đây là cấp trực tiếp làm việc với dân. "Từ đăng ký hộ khẩu, đăng ký ôtô, xe máy đến điều tra sự cố, trộm cắp, công an xã xử lý được hết, làm sao phải chờ đến huyện, tỉnh. Vậy thì công an huyện thì làm gì?", Tổng Bí thư nêu vấn đề.

Cuối tháng 1, hội nghị Trung ương khóa 13 thống nhất tinh gọn tổ chức bộ máy công an theo mô hình ba cấp bộ, tỉnh, xã, không tổ chức công an cấp huyện. Chính phủ đang hoàn thiện đề án tinh gọn ngành thanh tra còn hai cấp trung ương và tỉnh để xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương trước khi trình Quốc hội.

Sơn Hà