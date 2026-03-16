Thứ trưởng Tài chính làm Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng

Ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định được ông Hoàng Trung Dũng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương công bố tại hội nghị chiều 16/3 ở Hải Phòng.

Ông Đỗ Thành Trung phát biểu tại Hội nghị công bố công tác nhân sự chiều 16/3. Ảnh: Đàm Thanh

Ông Đỗ Thành Trung 50 tuổi, quê ở Gia Lai, trình độ thạc sĩ kinh tế. Ông có nhiều năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từng giữ chức Trưởng phòng Tổng hợp Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, sau đó làm Phó vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân. Năm 2023, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tháng 2/2025, ông được bổ nhiệm là Thứ trưởng Bộ Tài Chính sau khi Bộ Tài chính sát nhập với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sau khi được chỉ định, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng hiện có Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu và các Phó bí thư: Đỗ Mạnh Hiến (thường trực), Lê Ngọc Châu (Chủ tịch UBND), Lê Văn Hiệu (Chủ tịch HĐND), Phạm Văn Lập (Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc) và ông Đỗ Thành Trung.

Lê Tân