Thứ trưởng Quốc phòng gặp quân nhân 4 nước tham gia diễu binh

Chiều 29/8, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng, gặp 405 quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (A80).

Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng cảm ơn Chính phủ và Bộ Quốc phòng các nước đã cử lực lượng sang Việt Nam tham dự sự kiện. Ông nhấn mạnh sự hiện diện của các quân nhân thể hiện tình đoàn kết, hợp tác quốc tế và bày tỏ xúc động khi nhiều người vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vài giờ đã có mặt dự buổi gặp mặt.

"Mong các đoàn chia sẻ, khắc phục khó khăn về chênh lệch múi giờ, điều kiện sinh hoạt để cùng hoàn thành nhiệm vụ mà quân đội các nước giao phó", Thứ trưởng nói.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thăm hỏi quân nhân Trung Quốc mới đến Việt Nam vào trưa nay. Ảnh: Hoàng Phong

Bốn đoàn quân nhân quốc tế được mời tham gia diễu binh A80 gồm Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia, lần lượt đến Việt Nam từ ngày 15 đến 29/8. Trưa 29/8, đoàn Trung Quốc 120 người hạ cánh Nội Bài; ba đoàn Nga, Lào, Campuchia đã có mặt trước đó và tham gia hai buổi hợp luyện cùng một buổi sơ duyệt tại Quảng trường Ba Đình.

Khối diễu binh quốc tế gồm Trung Quốc 120 quân nhân, Campuchia 120, Lào 110 và Nga 33, ngoài ra còn có lực lượng phục vụ. Các đoàn sẽ cùng quân đội, công an và khối quần chúng Việt Nam tham gia tổng duyệt 6h30 sáng 30/8 tại Quảng trường Ba Đình.

Theo kế hoạch, lễ diễu binh - diễu hành ngày 2/9 bắt đầu bằng màn rước đuốc truyền thống, bắn pháo lễ, không quân bay chào mừng. Sau đó là 43 khối diễu binh, trong đó 26 khối quân đội, 17 khối công an, 4 khối quân đội nước ngoài, khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an. Trên biển, khối diễu binh tại Khánh Hòa sẽ truyền hình trực tiếp về Hà Nội. Ngoài ra còn có 13 khối diễu hành quần chúng.

Lực lượng nền gồm tiêu binh lễ đài, 29 khối đứng và 4.600 người xếp hình, xếp chữ tạo các cụm biểu tượng trên lễ đài. Toàn bộ nghi thức được truyền hình trực tiếp phục vụ nhân dân cả nước theo dõi.

Hoàng Phương