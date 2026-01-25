Thủ phủ tỉnh biên giới Nga hứng pháo kích 'lớn chưa từng thấy'

Giới chức Nga cho biết Ukraine đã pháo kích với quy mô lớn nhất kể từ đầu xung đột vào thành phố Belgorod, được cho là bằng tổ hợp HIMARS.

"Đã xảy ra cuộc pháo kích lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào thành phố Belgorod. Báo cáo sơ bộ cho thấy không có thương vong. Các cơ sở năng lượng đã bị hư hại, lực lượng bảo trì và ứng phó đang trong phiên trực đã được điều đến hiện trường", trung tâm xử lý khủng hoảng vùng Belgorod tối 24/1 thông báo.

Cơ quan này nói cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn, thêm rằng mảnh vỡ đã rơi xuống và gây hư hại cho hai mái nhà tại làng Tavrovo. Tỉnh trưởng Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết Ukraine dường như đã sử dụng pháo phản lực HIMARS.

Vụ nổ được cho là tại thành phố Belgorod do cuộc tấn công Ukraine trong ảnh đăng ngày 25/1. Ảnh: X/AMK Mapping

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, ước tính quân đội Ukraine đã phóng 36 rocket từ pháo phản lực BM-21 Grad và ít nhất 18 rocket bằng tổ hợp HIMARS nhằm vào hạ tầng năng lượng tại thành phố Belgorod.

"Phần lớn rocket bị bắn hạ, song một số quả đã đánh trúng nhà máy nhiệt điện Belgorod, gây ra tình trạng mất điện ở trung tâm thành phố. Điện hiện đã được khôi phục hoàn toàn, song dịch vụ cấp nước tại một số khu vực ở đô thị này vẫn bị gián đoạn", AMK Mapping cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết phòng không nước này đã đánh chặn 52 máy bay không người lái (UAV) Ukraine, trong đó có ba phi cơ ở tỉnh Belgorod, song không đề cập các vũ khí khác hay thiệt hại liên quan.

Belgorod là thủ phủ tỉnh biên giới cùng tên của Nga. Đây là hai mục tiêu mà Ukraine thường xuyên tấn công kể từ đầu xung đột.

Không quân Ukraine hôm nay cho biết Nga đã phóng tổng cộng hai tên lửa Iskander-M hoặc S-300 hoán cải và 102 UAV các loại, trong đó 87 máy bay đã bị bắn hạ hoặc áp chế. 15 UAV đánh trúng 10 địa điểm, mảnh vỡ từ phi cơ bị hạ rơi xuống một khu vực. Thông tin về hai tên lửa đang được làm rõ.

Vị trí thành phố Belgorod (chấm đỏ). Đồ họa: RYV

Nga và Ukraine thường xuyên tập kích lãnh thổ của nhau kể từ đầu xung đột. Các đòn tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ, Nga và Ukraine kể từ đầu xung đột đã kết thúc hôm 24/1 mà không đạt được thỏa thuận nào, dù được cho là đã diễn ra trong không khí tích cực và mang tính xây dựng.

Trước khi cuộc gặp diễn ra, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 23/1 nhấn mạnh rằng Nga vẫn kiên quyết yêu cầu Ukraine phải rút khỏi những khu vực còn kiểm soát tại vùng Donbass để chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ khả năng nhượng lại cho Nga các vùng lãnh thổ mà Ukraine hiện vẫn kiểm soát.

Phạm Giang (Theo Reuters, TASS, Ukrainska Pravda)