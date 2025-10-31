Thu ngân sách TP HCM vượt cùng kỳ nhờ đất đai

10 tháng đầu năm, tổng số thu ngân sách của TP HCM đạt hơn 652.500 tỷ đồng, bằng 115% cùng kỳ, nhờ nguồn thu đột biến từ đất.

Thông tin được Phó giám đốc Sở Tài chính TP HCM Hoàng Vũ Thảnh nêu tại kỳ họp kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm, sáng 31/10. Theo đó, tổng thu ngân sách 10 tháng của TP HCM đạt khoảng 652.500 tỷ đồng, hơn 97% dự toán Trung ương giao và bằng 115,5% cùng kỳ.

Theo ông Thảnh, thu nội địa tiếp tục là điểm sáng, hầu hết khoản thu vượt tiến độ, đặc biệt kết quả thu vượt trội do phát sinh các khoản thu đột biến từ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Riêng dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, thành phố đã thu 21.700 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 5.655 tỷ đồng tiền thuê đất.

Dự án khu lấn biển Cần Giờ, tháng 10/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, 10 tháng đầu năm, đơn vị này đã xác định giá đất cụ thể cho 62 dự án, mang lại tổng số thu dự kiến 64.200 tỷ đồng. Trong đó, khu vực 1 là TP HCM cũ với 9 dự án đã duyệt, đạt 52.599 tỷ đồng; Khu vực 2 là Bình Dương cũ, với 46 dự án đạt 7.485 tỷ đồng; Khu vực 3 là Bà Rịa - Vũng Tàu cũ với 7 dự án đạt 4.116 tỷ đồng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố, đơn vị cũng đang khẩn trương đăng thông tin chào thầu để chọn đơn vị tư vấn xác định lại giá đất đối với 37/53 cơ sở nhà, đất.

Thành phố ưu tiên hoàn tất thủ tục để tổ chức đấu giá 3 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (1-2, 1-3, 3-5) và 3.790 căn hộ chung cư. Ngoài ra, TP HCM cũng đẩy nhanh tiến độ đấu giá 7 khu đất khác dự kiến trong các tháng cuối năm với tổng số tiền khoảng 23.192 tỷ đồng.

Theo Phó chủ tịch thường trục UBND TP HCM Nguyễn Văn Thọ, với tốc độ thu ngân sách như hiện nay, thành phố sẽ thu vượt số trung ương giao và mục tiêu vượt 10%. Ông cũng yêu cầu nhanh chóng hoàn thiện xác định giá đất các dự án để góp phần tăng nguồn thu cho năm nay.

Sau sáp nhập, TP HCM đặt mục tiêu thu ngân sách khoảng 700.000 tỷ đồng. Về nguồn thu từ đất, năm nay, thành phố dự kiến thu hơn 86.000 tỷ đồng từ hoạt động xác định giá đất cụ thể cho 153 công trình, dự án trên địa bàn.

Báo cáo kinh tế, xã hội 10 tháng đầu năm của TP HCM cho thấy, 10 tháng, thành phố có hơn 47.500 doanh nghiệp thành lập mới (giảm 6,4% so với cùng kỳ) với số vốn hơn 871.000 tỷ đồng (tăng hơn 114% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể cũng ở mức cao, với 5.883 đơn vị (tăng hơn 39% so với cùng kỳ), hơn 34.500 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (tăng hơn 11% so với cùng kỳ).

Đến hết tháng 10, thành phố thu hút được khoảng 7,23 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng 28,67% so với cùng kỳ. Trong đó, gần 1.500 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn hơn 1,4 tỷ USD. Thành phố cũng chấp thuận cho 2.098 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với vốn góp đăng ký tương đương 3,33 tỷ USD.

Lê Tuyết