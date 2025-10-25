Thu hồi hơn 2.300 m2 đất ven biển Nha Trang

Khánh HòaHơn 2.300 m2 đất ven biển Trần Phú, nơi đặt nhà hàng Sailing Club, vừa được UBND phường Nha Trang thông báo thu hồi để đấu giá theo quy định.

UBND phường Nha Trang đã gửi thông báo đến Công ty TNHH Liên doanh Câu lạc bộ Bơi thuyền Nha Trang về việc thu hồi diện tích đất nhà hàng Sailing Club đang quản lý tại đường Trần Phú.

Lý do là khu đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn, nhưng không được gia hạn sử dụng theo quy định của Luật Đất đai 2024.

Khu vực nhà hàng Sailing Club phía đông đường Trần Phú. Ảnh: Bùi Thảo

Chính quyền địa phương yêu cầu doanh nghiệp xử lý tài sản gắn liền với đất, hoàn trả mặt bằng cho Nhà nước và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính trong quá trình bàn giao. Sau 10 ngày kể từ khi ra thông báo, nếu chủ đầu tư chưa giao đất, UBND phường sẽ ra quyết định thu hồi. Khi đó, doanh nghiệp có 24 tháng để thanh lý tài sản trên đất.

Sau khi hoàn tất thủ tục, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp nhận khu đất, xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng theo quy định.

Trước đó, chính quyền phường Nha Trang cũng đã thu hồi 1.800 m2 đất còn lại của khu nghỉ mát Ana Mandara (trong toàn bộ diện tích hơn 28.000 m2) trên dải bờ biển Trần Phú để quản lý. Chủ đầu tư Ana Mandara đã di dời toàn bộ khu nghỉ mát ra Bãi Dài (vịnh Cam Ranh) để tiếp tục hoạt động.

Bùi Toàn