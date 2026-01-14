Thủ đô trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng XIV

Trên các trục đường lớn như Đại lộ Thăng Long, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, vành đai 3, các cụm cờ, phướn và biển cổ động được lắp đặt theo cụm, tạo điểm nhấn ở các nút giao và khu vực cửa ngõ. Công tác trang trí được kết hợp với phương án tổ chức giao thông phục vụ Đại hội.