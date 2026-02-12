Thủ đô Kiev rung chuyển sau đòn tập kích tên lửa, UAV của Nga

Ukraine thông báo Nga tiến hành đợt tập kích hiệp đồng bằng 25 tên lửa và gần 219 UAV các loại, nhằm vào Kiev cùng nhiều thành phố lớn.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm nay thông báo Nga tập kích nước này bằng 24 tên lửa đạn đạo Iskander-M và đạn phòng không S-300 hoán cải, một tên lửa hành trình chiến thuật Kh-59/69 và 219 máy bay không người lái (UAV) các loại. Hướng tập kích chính là thủ đô Kiev, cùng những thành phố lớn gồm Kharkov, Odessa và Dnipro.

"Các đơn vị phòng không đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 15 tên lửa Iskander-M và S-300, một quả đạn Kh-59/69 và 197 UAV. 9 tên lửa và 19 UAV đã đánh trúng 13 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống 14 khu vực", cơ quan này cho hay.

Hứng loạt tên lửa và UAV Nga, thủ đô Kiev rung chuyển Tiếng nổ tại thủ đô Kiev và hỏa hoạn ở nhà máy điện - nhiệt CHP-5 sau cuộc tập kích ngày 12/2. Video: Times of Ukraine

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko nói rằng hai người đã bị thương, một tòa chung cư bị hư hại. Các nhân chứng cho biết nhiều tiếng nổ đã làm rung chuyển thành phố.

Gần 2.600 chung cư và tòa nhà cao tầng cũng mất nguồn nhiệt sau đòn tập kích, nâng tổng số công trình mất hệ thống sưởi ấm tại Kiev lên 3.500. Công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine DTEK thông báo hơn 100.000 hộ đã mất điện, thêm rằng một trong các nhà máy nhiệt điện của hãng đã bị nhắm mục tiêu nhưng không nêu vị trí cụ thể.

Oleksandr Ganzha, tỉnh trưởng Dnipropetrovsk, thông báo 4 người bị thương khi tên lửa và UAV Nga lao xuống thủ phủ Dnipro và khu vực lân cận. Giới chức thành phố Odessa cho biết đòn tập kích làm hư hại một chung cư, một cơ sở năng lượng và một siêu thị, cũng như thiêu rụi các gian hàng tại một khu chợ.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, nhận định mục tiêu trong trận tập kích là nhà máy điện - nhiệt CHP-4, CHP-5 và CHP-6 tại Kiev, nhà máy điện Prydniprovska ở Dnipro, cùng một số mục tiêu ở thành phố Pavlograd thuộc tỉnh Dnipropetrovsk và Lozova, tỉnh Kharkov.

Đường bay của tên lửa Nga trong trận tập kích ngày 12/2. Đồ họa: X/AMK Mapping

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo đã thực hiện chiến dịch tấn công hiệp đồng bằng UAV, cùng vũ khí chính xác cao phóng từ bệ mặt đất và máy bay, để trả đũa những cuộc tập kích trước đó của Ukraine nhằm vào hạ tầng dân sự trên lãnh thổ Nga.

"Mục tiêu là hạ tầng năng lượng phục vụ quân đội Ukraine, cơ sở sản xuất và kho chứa UAV tự sát. Chiến dịch đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra, toàn bộ mục tiêu đều trúng đòn", cơ quan này cho hay.

Các cuộc tập kích diễn ra sau vòng đàm phán ba bên thứ hai giữa phái đoàn Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Tuy nhiên, các cuộc đối thoại chưa giải quyết được bất đồng liên quan đến lãnh thổ, trong đó có vùng Donbass, gồm tỉnh Donetsk và Lugansk.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)