Thống đốc: Tín dụng vào chứng khoán, bất động sản cao nhưng không gây rủi ro

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định tốc độ tăng tín dụng vào bất động sản, chứng khoán cao hơn mức bình quân chung, song vẫn đảm bảo an toàn, không gây rủi ro hệ thống.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết tín dụng toàn hệ thống 7 tháng đầu năm tăng khoảng 10% so với cuối năm 2024. Đây là mức tăng khá cao so với con số 6% cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tốc độ tăng tín dụng vào bất động sản, chứng khoán cao hơn mức bình quân chung, song vẫn đảm bảo an toàn, không gây rủi ro hệ thống, theo Thống đốc.

Bà phân tích, tín dụng bất động sản tăng phù hợp với định hướng tháo gỡ cho thị trường bất động sản. Bởi, khi dự án được gỡ vướng về pháp lý, nhu cầu vốn để triển khai tăng là tất yếu. Trong khi đó, vốn tín dụng rót vào lĩnh vực chứng khoán chỉ chiếm tỷ trọng 1,5% tổng dư nợ toàn hệ thống.

"Ngân hàng Nhà nước vẫn luôn theo dõi sát các chỉ số an toàn", bà Hồng khẳng định. Theo bà, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn hiện vẫn dưới ngưỡng 30%. Đồng thời, nhà điều hành cũng liên tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng cân đối vốn theo kỳ hạn, đảm bảo an toàn hệ thống.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng báo cáo tại phiên họp Chính phủ, ngày 7/8. Ảnh: VGP

Việt Nam đặt mục tiêu GDP tăng trên 8% năm nay. Tại các cuộc họp Chính phủ gần đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phấn đấu tăng trưởng năm nay đạt 8,3-8,5%, để đảm bảo tăng trưởng hai chữ số trong giai đoạn tới. Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, Ngân hàng Nhà nước được giao điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phù hợp, đồng bộ với chính sách tài khóa.

Tại cuộc họp, Thống đốc chỉ ra một số áp lực tác động tới điều hành chính sách tiền tệ trong năm nay. Cụ thể, triển vọng tăng trưởng toàn cầu suy yếu, nguy cơ lạm phát toàn cầu tăng trở lại vẫn còn, nhất là khi chính sách thuế quan của Mỹ thay đổi nhanh chóng. Thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế diễn biến khó lường, lãi suất USD tăng khiến áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ ngày càng lớn.

"Đây là những yếu tố không chỉ gây tác động về mặt tâm lý mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến nền tảng kinh tế", bà nói.

Thống đốc cho biết mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục giảm khoảng 0,4% một năm so với cuối năm 2024, cho thấy những nỗ lực điều hành của cơ quan quản lý ngành ngân hàng.

Tuy nhiên, tỷ giá đang chịu áp lực khá lớn, do tác động kép từ yếu tố kinh tế và tâm lý thị trường. Đến nay, giá USD đã tăng 2,9% so với cuối năm 2024. Thống đốc cho biết nếu áp lực tiếp tục tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước sẽ cân nhắc không tiếp tục giảm lãi suất để tránh ảnh hưởng đến ổn định tỷ giá - nguy cơ gây bất ổn vĩ mô.

"Chúng tôi sẽ theo dõi sát diễn biến, tùy từng giai đoạn để ưu tiên phù hợp, hướng tới mục tiêu chung là ổn định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế một cách bền vững", Thống đốc khẳng định.

Về dài hạn, Thống đốc nhấn mạnh cần có giải pháp đồng bộ để hỗ trợ chính sách tiền tệ hoạt động hiệu quả hơn. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước cho rằng Việt Nam cần phát triển mạnh thị trường để đáp ứng nhu cầu vốn trung, dài hạn, từ đó, giảm áp lực lên nguồn vốn ngắn hạn của hệ thống ngân hàng.

Cùng với đó, các chương trình bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cần được mở rộng, giúp tạo động lực sản xuất mạnh mẽ từ mọi khu vực trong nền kinh tế. Ngoài ra, các lĩnh vực như bất động sản và hạ tầng - cần nguồn vốn trung, dài hạn lớn - nên được huy động qua kênh phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu địa phương, hoặc các khoản vay quốc tế.



"Huy động vốn đúng kênh, đúng tính chất mới có thể vừa tăng trưởng cao, vừa ổn định bền vững", bà nói thêm.

Phương Dung