Thống đốc Florida bị chỉ trích hèn nhát về vụ truy tố ông Trump

Nghị sĩ Schiff nói Thống đốc Florida hèn nhát khi tuyên bố không hợp tác dẫn giải Trump sau khi ông bị đại bồi thẩm đoàn Manhattan truy tố.

"DeSantis là người thừa hiểu luật pháp. Ông ấy biết nghĩa vụ của mình là hợp tác dẫn giải công dân trong bang bị truy tố ở bang khác. Ông ấy hiểu rất rõ điều này và không phải là tên ngốc", hạ nghị sĩ Adam Schiff hôm 2/4 nhắc tới Thống đốc Florida Ron DeSantis.

Sau khi cựu tổng thống Mỹ Donald Trump bị đại bồi thẩm đoàn Manhattan, New York, quyết định truy tố, ông DeSantis đã chỉ trích đây là hành động "phi Mỹ". Thống đốc Florida, nơi ông Trump đang là dân cư, cũng tuyên bố không phối hợp dẫn giải ông. Tuy nhiên, cựu tổng thống Trump dự kiến tự nguyện trình diện tòa New York tuần này.

Hạ nghị sĩ Adam Schiff tại Washington, Mỹ, hồi tháng 1/2022. Ảnh: Reuters

Hạ nghị sĩ Schiff chỉ trích phát ngôn của Thống đốc DeSantis cho thấy ông đang đặt tham vọng chính trị cá nhân lên bất cứ nguyên tắc hay sự cẩn trọng nào.

"Tôi nhớ tới Adam Kinzinger, đồng nghiệp trong ủy ban hạ viện điều tra bạo loạn Đồi Capitol, đã nói rằng không phải ông ấy và bà Liz Cheney quá can đảm, chỉ là xung quanh họ toàn những kẻ hèn nhát. Và đây là hành động hèn nhát của Ron DeSantis", nghị sĩ Schiff nhắc tới hai nghị sĩ Cộng hòa Kinzinger và Cheney từng ủng hộ luận tội ông Trump.

Thống đốc Florida DeSantis tốt nghiệp trường luật Harvard và từng là luật sư trong lực lượng hải quân trước khi được bầu vào quốc hội Mỹ năm 2012.

Ông DeSantis đang được coi là ngôi sang đang lên của đảng Cộng hòa và ứng viên tổng thống tiềm năng. Dù thường xuyên bị Trump công kích về khả năng ra tranh cử, Thống đốc Florida vẫn lên tiếng ủng hộ cựu tổng thống Mỹ khi ông bị truy tố.

Cựu tổng thống Mỹ dự kiến trình diện tòa New York vào ngày 4/4 để nghe bản cáo trạng và phản hồi bản thân vô tội. New York đang tăng cường an ninh cho ngày ông Trump xuất hiện do lo ngại đám đông ủng hộ ông có hành vi quá khích, lặp lại kịch bản bạo loạn Đồi Capitol hồi tháng 1/2021.

Thống đốc Florida Ron DeSantis tại Pinellas Park hôm 8/3. Ảnh: Reuters

Ngọc Ánh (Theo Hill)