Thông điệp 'không lùi bước' của ông Zelensky khi thị sát tiền tuyến

Tới thị sát điểm nóng Kupyansk, ông Zelensky phát đi thông điệp "không lùi bước", bởi đây là đòn bẩy duy nhất để Ukraine đạt thỏa thuận hòa bình trong danh dự.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12/12 trực tiếp tới tiền tuyến, nơi chỉ cách vị trí của lực lượng Nga chưa đầy 3 km. Ông xuất hiện tại điểm nóng Kupyansk, thành phố thuộc tỉnh Kharkov mà Nga hồi cuối tháng 11 tuyên bố đã kiểm soát.

Trong video được quay tại chiến tuyến, Tổng thống Ukraine đã cố ý cho thấy rõ vị trí của ông khi đứng cạnh tấm biển ở cửa ngõ thành phố và gửi đi thông điệp cứng rắn rằng Kupyansk chưa thất thủ.

"Người Nga cứ liên tục nói về Kupyansk, nhưng thực tế không phải vậy. Tôi đã đến thăm các binh sĩ và chúc mừng họ. Cảm ơn các binh sĩ! Tôi tự hào về các bạn!", Tổng thống Zelensky đăng bài kèm video trên mạng xã hội X.

Ông Zelensky thăm thành phố Nga mới tuyên bố kiểm soát ở Kharkov Tổng thống Zelensky tại cửa ngõ vào thành phố Kupyansk hôm 12/12. Video: X/ZelenskyyUa

Chuyến thị sát tiền tuyến diễn ra trong bối cảnh Vệ binh Quốc gia Ukraine cho hay quân đoàn Khartiia số 2 của họ đã tiến hành đợt phản công thành công ở phía bắc Kupyansk.

"Ukraine đang bảo vệ các vị trí của mình. Phòng thủ càng vững chắc ở tiền tuyến, vị thế của chúng ta càng mạnh mẽ trên bàn đàm phán", ông Zelensky viết trong bài đăng. Ông nhấn mạnh rằng Ukraine đang làm mọi cách để kết thúc cuộc chiến trong danh dự và thể hiện sự tôn trọng đối với các binh sĩ, quốc gia và những người đã hy sinh để bảo vệ đất nước.

"Ukraine phải được tôn trọng", ông khẳng định.

Thông điệp cứng rắn này được đưa ra giữa lúc nỗ lực ngoại giao về thỏa thuận hòa bình đang được thúc đẩy. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Ukraine đang thua trong cuộc chiến với Nga và muốn ông Zelensky nhanh chóng đạt thỏa thuận, ngay cả khi phải chấp nhận một số nhượng bộ lớn cho Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tháng trước dự đoán phòng tuyến Ukraine sắp sụp đổ, nói rằng việc Nga kiểm soát Kupyansk là điềm báo cho những bước đột phá tiếp theo của lực lượng nước này trên tiền tuyến.

Trong các cuộc đàm phán gần đây giữa các bên, lãnh thổ được coi là điểm nghẽn lớn nhất mà các bên chưa thể tìm được tiếng nói chung. Ukraine từ chối công nhận bất kỳ phần lãnh thổ nào của nước này thuộc về Nga, song có thể cân nhắc các thỏa hiệp như thiết lập một vùng phi quân sự.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh đòn bẩy ngoại giao của Ukraine phụ thuộc trực tiếp vào việc họ có thể giữ vững các vị trí trên chiến tuyến hay không.

"Việc giành được thành công trên mặt trận là rất quan trọng để Ukraine có thể đạt được kết quả về ngoại giao. Vị thế vững chắc trong nước sẽ tạo vị thế vững chắc trên bàn đàm phán chấm dứt chiến tranh", ông nói.

Tổng thống Zelensky quay video tại cửa ngõ thành phố Kupyansk hôm 12/12. Ảnh: AFP

Tướng Kyrylo Budanov, lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR), trong cuộc phỏng vấn ngày 12/12 cho biết lực lượng Ukraine đang giữ vững phòng tuyến và "còn lâu mới mất đi khả năng đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga". Bình luận này trái ngược hoàn toàn với bức tranh u ám mà các đối tác đàm phán của Ukraine đưa ra.

"Tiền tuyến tương đối ổn định và việc xuyên thủng nó là điều rất khó khăn", ông Budanov nói, thêm rằng hiện tại cả hai bên đều không có khả năng tạo ra bước đột phá. "Tiền tuyến đang thay đổi linh hoạt, nhưng có kiểm soát. Điều này không tốt với chúng tôi, nhưng mặt trận không sụp đổ".

Budanov thừa nhận rằng lực lượng Nga đã rút kinh nghiệm từ những sai lầm của họ và đang tiến công nhanh hơn so với năm 2024. Nga có lợi thế về quân số, khi tuyển mộ thêm 403.000 tân binh theo diện hợp đồng trong năm nay, vượt qua kế hoạch ban đầu cho năm 2025.

Ông thêm rằng Nga cũng đang tận dụng nguồn dự bị ngày càng tăng để bổ sung quân số, đồng thời đưa ra nhiều ưu đãi tài chính để thu hút nam giới nhập ngũ. "Nguồn lực có thể huy động của Nga còn rất lớn", Budanov nhận xét.

Tuy nhiên, ông khẳng định Ukraine vẫn có đủ năng lực phòng thủ và đang gây tổn thất lớn cho Nga. Dù vị thế quân sự của Ukraine suy giảm, lực lượng nước này đảm bảo mỗi bước tiến của Nga dù là nhỏ nhất cũng phải trả bằng cái giá đắt.

Ukraine cho biết họ vẫn kiểm soát một số khu vực ở Kupyansk và Pokrovsk, đồng thời đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga mỗi ngày.

Ukraine đang đối mặt nhiều thách thức trong cuộc chiến với Nga, chủ yếu là vấn đề nhân sự. Việc giữ vững chiến tuyến sẽ gặp khó khăn nhiều hơn khi các đơn vị thiếu quân. Kiev cho biết họ cần được phương Tây viện trợ thêm tên lửa đánh chặn và các hệ thống phòng không, cũng như tên lửa tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga đang kiểm soát.

Tổng thống Zelensky trao thưởng cho một người lính Ukraine tại Kupyansk, tỉnh Kharkov ngày 12/12. Ảnh: AFP

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) tuần trước cho rằng Nga đang nỗ lực khiến thế giới tin rằng cục diện chiến trường đang nghiêng về họ, trong khi tình hình thực địa phức tạp hơn nhiều và liên tục biến động.

"Chúng tôi đánh giá dù tình hình ở một số khu vực tiền tuyến hiện nghiêm trọng, nhưng việc cho rằng Nga tất yếu sẽ chiến thắng ở Ukraine là không phản ánh đúng thực tế chiến trường", ISW viết sau khi Nga tuyên bố kiểm soát thành phố Pokrovsk ở Donbass.

Tổng thống Zelensky ngày 11/12 cho biết Kiev đã gửi các đề xuất của Ukraine về thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tới Washington. Đây là kết quả cho loạt hoạt động ngoại giao dồn dập của ông Zelensky sau khi Mỹ công bố dự thảo hòa bình gây nhiều tranh cãi tháng trước.

Ông tuyên bố "khi các vị nói với chúng tôi về thỏa hiệp, đó phải là một thỏa hiệp công bằng".

Thanh Tâm (Theo WSJ, Kyiv Independent, NY Post)