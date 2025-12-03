Thông điệp cứng rắn của ông Putin trong xung đột Ukraine

Tổng thống Putin gần đây thường xuyên truyền đi những thông điệp cứng rắn, dường như nhằm củng cố vị thế để tạo đòn bẩy trên bàn đàm phán về Ukraine.

Khoác trên mình bộ quân phục dã chiến, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 30/11 tới thăm bộ chỉ huy Lực lượng Liên quân, cơ quan đầu não của toàn bộ chiến dịch tại Ukraine. Tại đây, Tổng thống Putin được Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov báo cáo tin tức mà ông chờ đợi suốt 18 tháng qua: Nga đã kiểm soát thành phố Pokrovsk, thành trì chiến lược ở miền đông Ukraine.

Ukraine ngày 2/12 bác bỏ tuyên bố này, cho biết giao tranh vẫn diễn ra bên trong thành phố và những "tuyên bố phô trương" của Moskva về việc kiểm soát Pokrovsk "không phản ánh đúng thực tế".

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm một trung tâm chỉ huy quân sự hôm 30/11. Ảnh: AP

Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, lời phủ nhận từ Ukraine không quá quan trọng đối với Tổng thống Putin, bởi ông đã chuyển đi thành công thông điệp của mình. Mục đích cuộc họp giữa ông Putin và các tướng lĩnh quân đội hàng đầu chủ yếu nhằm cho thế giới thấy rằng Nga đang giành được những chiến thắng rõ ràng ở Ukraine.

Không giống như Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người thường xuyên tới tiền tuyến gặp các binh sĩ, Tổng thống Nga có xu hướng giữ khoảng cách với chiến trường. Các lần tương tác của Tổng thống Putin với lực lượng quân đội khá hiếm hoi, nhưng luôn được tính toán cẩn thận.

Chuyến thăm mới nhất bộ chỉ huy Lực lượng Liên quân dường như được tính toán nhằm khắc họa hình ảnh ông chủ Điện Kremlin như một lãnh đạo thời chiến mạnh mẽ, quyết đoán, người đang nắm thế thượng phong tại Ukraine.

Việc Tổng thống Putin mặc quân phục khi họp tại một sở chỉ huy tiền tuyến cùng với các tướng lĩnh cấp cao, thay vì trang phục dân sự truyền thống, là hình ảnh mang tính biểu tượng cao. Nó thể hiện mối liên kết gần gũi giữa Tổng thống với lực lượng vũ trang, đồng thời khích lệ tinh thần các quân nhân sau thời gian dài giao tranh ác liệt và củng cố niềm tin nơi công chúng Nga về thành công của chiến dịch, theo bình luận viên Ivana Kottasova của CNN.

Điện Kremlin một lần nữa nhấn mạnh về chiến thắng ở Pokrovsk hôm 1/12, khi công bố video cho thấy binh sĩ Nga đang giương cờ tại trung tâm Pokrovsk, thành phố mà Ukraine đã dồn sức để cố thủ trong nhiều tháng qua.

Theo giới quan sát, với tuyên bố kiểm soát Pokrovsk, trung tâm hậu cần và vận tải quan trọng ở Donbass, Tổng thống Putin có lẽ muốn khẳng định rằng quân đội Nga đang đạt được những động lực mạnh mẽ và dần tiến gần hơn đến các mục tiêu đã đề ra trong chiến dịch tại Ukraine.

Phát biểu với các tướng lĩnh cấp cao, Tổng thống Putin ca ngợi họ vì đã "giải phóng Krasnoarmiisk", tên gọi thời Liên Xô của Pokrovsk, có nghĩa là "Thành phố Hồng quân".

Ông cho hay quân đội Nga "đang tiến lên với tốc độ giúp đảm bảo hoàn thành tất cả mục tiêu của chúng ta". Tổng thống Nga lặp lại tuyên bố đưa ra hồi tuần trước, khi ông cảnh báo Ukraine rằng nếu họ không chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ trong các cuộc đàm phán, Nga sẽ giành được chúng bằng vũ lực.

George Barros, chuyên gia về tình báo địa không gian và Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), trụ sở tại Washington, nhận định thông điệp từ Tổng thống Putin trong chuyến thăm bộ chỉ huy Lực lượng Liên quân không chỉ hướng tới Ukraine, mà còn nhằm vào các đồng minh phương Tây của Kiev.

"Nếu ông ấy có thể thuyết phục thế giới rằng thắng lợi trên chiến trường của Nga là chắc chắn, điều đó sẽ khiến các đồng minh với Kiev đặt ra câu hỏi 'Tại sao chúng ta nên tiếp tục hỗ trợ họ? Hãy đàm phán ngay bây giờ'", Barros nói.

Chuyến thăm của Tổng thống Putin cũng diễn ra hai ngày trước khi ông gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump, tại Moskva để bàn về kế hoạch hòa bình Ukraine. Thông điệp mạnh mẽ từ ông Putin được cho là nhằm tạo tiền đề để lãnh đạo Nga có những đòn bẩy vững chắc khi tiếp phái đoàn Mỹ.

Tổng thống Putin lâu nay vẫn phát tín hiệu rằng ông không quan tâm đến việc tìm kiếm thỏa hiệp, mà kiên định với những yêu cầu then chốt như Ukraine phải giới hạn quy mô quân đội, nhượng lại một phần lãnh thổ và không được phép gia nhập NATO.

Truyền thông đưa tin cuộc gặp giữa Tổng thống Putin với phái đoàn Mỹ hôm 2/12 đã diễn ra trong gần 5 tiếng. Cố vấn chính sách Điện Kremlin Yuri Ushakov mô tả cuộc họp là "hữu ích" và "mang tính xây dựng", nhưng hai bên chưa đạt được đồng thuận về việc chấm dứt xung đột, cho thấy Moskva giữ vững lập trường như thế nào.

Thậm chí buổi sáng trước cuộc gặp, Tổng thống Putin vẫn tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn, đưa ra một lời cảnh báo nghiêm khắc với châu Âu rằng Nga sẵn sàng cho một cuộc đối đầu quân sự nếu nó nổ ra.

Phát biểu tại một diễn đàn đầu tư ở Moskva, Tổng thống Putin nói ông không mong muốn xung đột nhưng lưu ý rằng "nếu châu Âu đột nhiên muốn gây chiến với chúng tôi, Nga luôn sẵn sàng".

Ông thêm rằng nếu cuộc chiến với châu Âu nổ ra, nó sẽ kết thúc chóng vánh tới mức "Nga sẽ không còn ai để đàm phán cùng nữa", ám chỉ việc châu Âu bị đánh bại hoàn toàn.

Cáo buộc châu Âu cản trở các nỗ lực hòa bình do Mỹ dẫn đầu, Tổng thống Putin tuyên bố họ đã đưa ra những yêu sách "hoàn toàn không thể chấp nhận" được đối với Nga và đã cản trở "toàn bộ tiến trình".

Những bình luận từ Tổng thống Nga cho thấy ông rất tự tin trong cuộc xung đột với Ukraine. Điều này một phần có được là nhờ Nga đang giành được nhiều ưu thế trên chiến trường, còn Ukraine lại đang lâm vào hàng loạt khủng hoảng, từ thiếu nhân lực, tài chính đến bê bối tham nhũng rúng động đất nước.

Mặt khác, việc bản kế hoạch hòa bình 28 điểm mà Mỹ đề xuất được nhận xét là gần như nghiêng hẳn về phía Moskva cũng củng cố thêm vị thế cho ông chủ Điện Kremlin.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và phái đoàn Mỹ (trái) tại Điện Kremlin hôm 2/12. Ảnh: AP

"Giờ đây, chính quyền Trump, vốn có mối quan hệ khó khăn với Tổng thống Zelensky, đang tìm cách tận dụng những vấn đề ngày càng chồng chất của Kiev để khởi động lại các cuộc đàm phán với những điều kiện có lợi hơn cho Moskva", Tatiana Stanovaya, chuyên gia tại Trung tâm Carnegie về Á - Âu, trụ sở tại Berlin, Đức, nhận xét.

"Thật vậy, các cuộc đàm phán hiện tại đã mang một sắc thái khác. Với việc phương Tây không sẵn lòng tham chiến cùng Ukraine, cuộc đối thoại giờ đây bị chi phối bởi câu hỏi về cái giá mà Kiev sẽ buộc phải trả để chấm dứt giao tranh", bà cho biết thêm.

Nhưng theo Barros, dù Nga đang duy trì đà tiến ở miền đông Ukraine, thắng lợi cuối cùng vẫn chưa chắc chắn nằm trong tay họ. Đánh giá mới nhất từ ISW cho rằng Nga ngay cả khi chiếm được Pokrovsk, lực lượng Nga vẫn rất khó nhanh chóng kiểm soát những phần còn lại ở Donetsk.

Vì vậy, ngay cả khi ông Putin tiếp tục nhấn mạnh vào những bước tiến trên chiến trường và truyền đi thông điệp về thắng lợi tất yếu, cách dễ dàng nhất để Nga đạt được điều mình muốn là buộc Ukraine chấp nhận một thỏa thuận bất lợi với họ hoặc thuyết phục các đồng minh của Kiev giảm hỗ trợ.

"Việc thể hiện hình ảnh mạnh mẽ và liên tục phát đi thông điệp cứng rắn dường như là cách để Tổng thống Putin gây áp lực lên Ukraine, châu Âu và cả Mỹ nhằm hiện thực hóa mục tiêu này", Barros bình luận.

Vũ Hoàng (Theo Washington Post, CNN, WSJ)