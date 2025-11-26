Thôn ở Đăk Lăk bị cô lập một tuần trong lũ

Anh Hoàng Như Trí, 42 tuổi, thành viên Đội 0 đồng Huế SOS75, cho biết khi thấy lũ gây thiệt hại nặng, anh xin nghỉ một tuần công việc lái xe cẩu ở Huế để vào hỗ trợ.

Khu dân cư bị cô lập có dòng chảy xiết, nhiều đoạn sông cạn khiến canô dễ mắc cạn, vướng dây điện, hỏng chân vịt, nên cả nhóm phải vừa chạy máy vừa chèo tay, mất nhiều thời gian. Dù quãng đường đến thôn chỉ 3 km, đội tình nguyện phải mất khoảng 30 phút.