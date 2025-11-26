Thôn ở Đăk Lăk bị cô lập một tuần trong lũ

Các tuyến đường bộ dẫn vào thôn bị chia cắt, người dân phải chèo ghe ra bên ngoài để nhận tiếp tế thức ăn. Nhiều nhóm thiện nguyện tập kết hàng cứu trợ ở dưới chân cầu Bàn Thạch, cách vùng bị cô lập khoảng 3 km rồi dùng canô chở hàng mì gói, sữa, chăn mền, xô đựng nước mưa cho người dân.
Chị Kim Giang, 40 tuổi, bế con hơn một tuổi nhận đồ ăn từ nhóm thiện nguyện. Hôm 19/11, nước lũ dâng khiến vợ chồng chị phải đưa con sang nhà hàng xóm lánh nạn.
Khi lũ rút bớt, trở về thì căn nhà đã sập. Hơn một tuần qua, gia đình sống không điện, nước, chủ yếu trông vào thực phẩm hỗ trợ. "Nhà sập nên tôi tá túc nhà hàng xóm, đồ ăn thiếu thốn, may có nhiều người mang sữa đến nên con không bị đói", chị nói.
Cạnh nhà ông Phước, anh Huỳnh Ngọc Vũ cho biết nước dâng đến tận nóc, cả nhà 4 người phải dỡ ngói, trèo lên cao lánh nạn. Khi trở về, tường nhà đã sập, đồ đạc hư hỏng hết.
"Nước đánh mạnh như sóng biển, nhà cửa sập hết, khu này bị cô lập hoàn toàn. Một tuần rồi nước chưa rút, giờ tôi phải ngủ nhờ vì nhà không còn gì", ông Nguyễn Văn Linh, 47 tuổi, nói, đứng bên góc nhà chỉ còn đống gạch vụn.
Chiều 25/11, người dân ở thôn cùng hợp sức dọn bùn đất trên các tuyến đường nước rút dần.
Người dân ngồi nghỉ ngơi trước nhà, vừa chờ đồ cứu trợ chuyển đến.
Thanh Tùng - Đình Văn
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Quý độc giả ủng hộ tại đây.