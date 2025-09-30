Thói quen tái sử dụng chai nhựa có thể gây ung thư

Nhiều gia đình thường giữ lại vỏ chai nhựa đựng nước ngọt, nước khoáng để tái sử dụng lâu dài, bỏ quên những mối nguy hại cho sức khỏe.

Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc mới đây ra cảnh báo khi sử dụng nhựa.

Theo đó, mỗi sản phẩm nhựa thường có ký hiệu tam giác mũi tên kèm con số từ 1 đến 7, thể hiện loại nhựa được sử dụng. Phổ biến nhất là nhựa số 1 - PET (polyethylene terephthalate). Đây là loại được dùng để sản xuất chai nước ngọt, nước khoáng, hộp nhựa dùng một lần. Nhựa PET nhẹ, không mùi, kín khí tốt, an toàn khi chứa thực phẩm trong thời hạn khuyến cáo.

Các ký hiệu nhựa. Ảnh: CCTV

Tuy nhiên, khi tái sử dụng sai cách hoặc để trong điều kiện không phù hợp, chai PET có thể mất an toàn. Cụ thể nhựa PET được thiết kế để chứa nước hoặc đồ uống. Nếu dùng cho giấm, dầu, rượu tính chất hóa học thay đổi, dễ giải phóng độc tố. Nghiên cứu cho thấy chai PET chứa dung dịch có tính acid (như giấm) giải phóng chất antimony nhiều hơn hẳn so với khi chứa ethanol.

Nhựa PET không chịu được trên 70 độ C. Khi tiếp xúc đồ nóng, chai biến dạng, đồng thời giải phóng hóa chất độc hại. Đặt chai nhựa chứa dầu ăn cạnh bếp lửa cũng làm tăng tốc độ khuếch tán độc tố.

Hơn nữa, nhựa PET cũng có hạn sử dụng. Sau nhiều tháng, chai sẽ bắt đầu hư hại, khả năng giải phóng chất độc hại tăng mạnh. Việc dùng chai cũ để đựng gạo, đậu hay gia vị trong nhiều năm càng nguy hiểm hơn.

Một khi vi phạm ba quy tắc trên, có hai độc tố nó có thể giải phóng gồm Antimony (Sb) có thể xâm nhập qua da và đường tiêu hóa, gây tổn thương tim, gan, thận và phthalates (PAEs) có thể rối loạn nội tiết, tăng nguy cơ ung thư.

Ngoài nhựa PET, người dùng cần lưu ý 6 loại nhựa khác.

- HDPE (số 2): thường làm can, thùng nhựa, chịu nhiệt 110°C, nhưng không nên đựng thực phẩm lâu dài.

- PVC (số 3): có trong màng bọc kém chất lượng, không chịu được nhiệt cao.

- LDPE (số 4): dùng cho túi zip, màng bọc, chịu nhiệt 90°C, không thích hợp đồ nóng.

- PP (số 5): an toàn hơn, có thể dùng trong lò vi sóng, làm hộp cơm, bình sữa.

- PS (số 6): hộp xốp, hộp bánh, chịu nhiệt kém, không nên tái sử dụng.

- PC (số 7): bình nước, xô nhựa, không chịu dầu, kiềm mạnh, tia UV, không nên dùng để đựng gia vị.

Các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên dùng nhựa đúng công dụng, tránh tái sử dụng chai một lần, không để gần nguồn nhiệt, không đựng thực phẩm có tính acid hay dầu mỡ trong chai PET.

Bảo Nhiên (Theo CCTV )