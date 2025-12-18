Thời kỳ 'săn lùng phù thủy' ở châu Âu

Gần 100.000 bị cho là "phù thủy" đã bị bắt giam từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 17 ở châu Âu, những người được xem là nguyên nhân gây ra thiên tai, dịch bệnh.