Thổ Nhĩ Kỳ nói Nga phủ nhận tập kích cảng Odessa

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nói đã trao đổi với phía Nga về vụ tập kích ở cảng Odessa và phía Moskva bác bỏ cáo buộc này.

"Qua trao đổi, chúng tôi được Nga thông báo họ không liên quan đến vụ tập kích vừa qua. Phía Nga đang kiểm tra kỹ lưỡng và chi tiết sự kiện", Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusai Akar nói, vài tiếng sau khi cảng Odessa phía nam Ukraine xảy ra loạt vụ nổ được cho là tập kích tên lửa.

Ông Akar nhấn mạnh sự kiện ở Odessa xảy ra "ngay sau thỏa thuận các bên đạt được" hôm 22/7 và khiến Thổ Nhĩ Kỳ "vô cùng quan ngại".

Người lính Ukraine canh gác tại một tượng đài được bảo vệ bằng bao cát tại thành phố cảng Odessa của Ukraine vào tháng 3. Ảnh: Reuters.

Quân đội Ukraine khẳng định thành phố cảng Odessa trúng hai tên lửa vào sáng 23/7. Các quan chức và nhà ngoại giao Ukraine cùng phương Tây cáo buộc Nga đứng sau vụ tập kích nhắm vào hạ tầng quan trọng với xuất khẩu ngũ cốc.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói vụ tấn công ở Odessa cho thấy Moskva không tôn trọng cam kết quốc tế, trong khi Đại sứ Mỹ tại Kiev cáo buộc Nga tìm cách không thực thi đầy đủ thỏa thuận do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.

Bộ chỉ huy quân sự phía nam Ukraine cho biết hai tên lửa bắn vào cảng Odessa là tên lửa hành trình Kalibr, loại vũ khí được quân đội Nga sử dụng. Phòng không Ukraine đánh chặn thành công hai tên lửa còn lại.

Tổng thư ký LHQ lên án vụ tập kích cảng Odessa Đoạn video lan truyền ngày 23/7, được cho là ghi lại thời điểm diễn ra vụ tập kích cảng Odessa của Ukraine. Video: Twitter Patrick Reevell ABC News.

Người phát ngôn quân đội Ukraine cho biết vụ tập kích không gây thiệt hại nghiêm trọng đến hạ tầng cảng. Danh sách địa điểm trúng tên lửa có một trạm xăng và một kho chứa ngũ cốc.

Người phát ngôn không quân Ukraine nói Nga nhắm đến nơi tập trung ngũ cốc. Oleksiy Honcharenko, thành viên cơ quan lập pháp địa phương, nói có cháy ở khu cảng thành phố sau vụ tấn công.

Bộ Quốc phòng Nga không đề cập đến vụ tập kích tại Odessa trong cập nhật diễn biến chiến sự hàng ngày. Cơ quan này cũng chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ tập kích.

Nga và Ukraine ngày 22/7 ký kết thỏa thuận đảm bảo an toàn xuất khẩu nông sản từ ba cảng Odessa, Chornomorsk và Yuzhnoye để giải quyết khủng hoảng lương thực toàn cầu. Thỏa thuận do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đàm phán, đặt mục tiêu giải phóng hơn 20 triệu tấn ngũ cốc đang kẹt lại Ukraine do Biển Đen bị phong tỏa nhiều tháng qua.

Thanh Danh (Theo Reuters)