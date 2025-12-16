Thổ Nhĩ Kỳ điều F-16 bắn hạ UAV mất kiểm soát gần không phận

Tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi UAV từ Biển Đen hướng đến không phận nước này, nhưng chưa cho biết xuất xứ của nó.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ hôm 15/12 cho biết đã phát hiện, theo dõi một vật thể đang tiếp cận không phận nước này từ Biển Đen và triển khai chiến đấu cơ F-16 để ứng phó. Tiêm kích Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ mục tiêu sau khi xác định vật thể này là máy bay không người lái (UAV) "mất kiểm soát".

"Nó bị bắn rơi ở địa điểm an toàn, nằm ngoài khu vực dân cư", cơ quan này cho hay, song không nêu địa điểm và thời gian cụ thể.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cũng không đề cập nguồn gốc và chủng loại UAV. Chưa có quốc gia nào lên tiếng nhận trách nhiệm.

Tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc diễn tập ở Ankara hôm 11/10. Ảnh: AFP

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 13/12 cảnh báo không nên để Biển Đen trở thành "khu vực đối đầu" giữa Nga và Ukraine, sau khi xảy ra một số cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền ở khu vực này.

Ông Erdogan trước đó cũng phàn nàn về "tình hình căng thẳng leo thang đáng lo ngại" ở Biển Đen, liên quan các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các tàu hàng nghi thuộc "đội tàu bóng tối" của Nga ở ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Vladimir Putin hồi đầu tháng tuyên bố Nga có thể "cắt đường ra biển của Ukraine", nhằm trả đũa những vụ tập kích tàu dầu trên Biển Đen. Một tàu hàng Thổ Nhĩ Kỳ hôm 12/12 bị hư hại trong cuộc tập kích của Nga nhằm vào tỉnh Odessa, miền nam Ukraine.

Vị trí Thổ Nhĩ Kỳ và Biển Đen. Đồ họa: Geopolitical Monitor

Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có ranh giới phía bắc giáp Biển Đen, duy trì quan hệ tốt với cả Nga và Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát đầu năm 2022. Thổ Nhĩ Kỳ duy trì lưới phòng không mạnh để giám sát khu vực biên giới, đặc biệt là dọc bờ Biển Đen, nơi có thể xuất hiện các mối đe dọa về an ninh từ UAV không rõ xuất xứ.

Phạm Giang (Theo AFP, Turkiye Today)