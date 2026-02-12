Thiết kế giúp bom lượn Nga bay xa hơn cả tên lửa Patriot

Cải tiến khí động học giúp bom lượn UMPK Nga bay xa tới 150 km, hơn cả tầm bắn của tổ hợp Patriot, mà không cần động cơ phụ trợ.

"Bom dẫn đường Nga vẫn là vấn đề với Ukraine. Nga sở hữu lượng lớn vũ khí này và gây ra rất nhiều thiệt hại. Họ biết rõ điều đó và liên tục cải tiến bom dẫn đường", Serhii Beskrestnov, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, cho biết hôm 11/2.

Ông Beskrestnov đề cập bom dẫn đường UMPB-5 được chế tạo trên cơ sở bom thông thường FAB-500T, bên trong chứa khoảng 200 kg thuốc nổ mạnh. UMPB-5 đạt tầm bay 150 km ở dạng nguyên bản và có thể bay xa tới 200 km nếu lắp động cơ phản lực phụ trợ.

Để so sánh, các tổ hợp phòng không Patriot của Ukraine có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách tối đa 160 km với đạn PAC-2 đời cũ, trong khi phiên bản PAC-3 MSE hiện đại nhất được cải thiện độ chính xác nhưng tầm bắn giảm xuống còn 120 km.

Nga dùng bom lượn bay xa gấp ba lần tầm bắn Patriot Bom lượn UMPB-5 mở cánh nâng sau khi rời tiêm kích bom Su-34 trong video công bố ngày 9/2. Video: Osvedomitel

"Không có gì mới mẻ về mặt công nghệ. Tuy nhiên, tôi muốn nghiên cứu hệ thống đối phó tác chiến điện tử mới trên bom lượn UMPB-5", Beskrestnov nói thêm.

Các trang tin quân sự Nga trước đó công bố video tiêm kích bom Su-34 thả loạt 4 bom lượn dẫn đường UMPB-5, cũng như hình ảnh các quả bom FAB-500T treo dưới cánh máy bay chuẩn bị xuất kích. Cụm cánh nâng của UMPB-5 cố định vào bom FAB-500T bằng hai đai thép, nhưng cơ cấu mở cánh đã thuôn gọn và ôm sát thân bom hơn những thế hệ bom lượn dẫn đường trước đây.

"UMPB-5 có thiết kế đơn giản, không trang bị động cơ tua-bin phản lực cỡ nhỏ. Tuy nhiên, thiết kế khí động học tốt hơn của bom FAB-500T, kết hợp mô-đun dẫn đường cùng cánh nâng lớn hơn, giúp tăng tầm bay của bom lên khoảng 150-160 km", trang tin Osvedomitel nhận định.

Bom lượn UMPB-5 lắp dưới cánh tiêm kích bom Su-34 trong ảnh công bố ngày 9/2. Ảnh: Osvedomitel

Theo Osvedomitel, bom UMPB-5 còn được trang bị máy đo độ cao bằng sóng vô tuyến, cho phép kích nổ quả bom ở độ cao định trước để gây sát thương lớn hơn. Ngoài ra, bom còn được trang bị ăng-ten nhận tín hiệu có kiểm soát (CRPA) 16 kênh để tăng đáng kể khả năng kháng nhiễu.

Phiên bản UMPB-5 sẽ cho phép tiêm kích bom Su-34 Nga tập kích những mục tiêu cách xa tiền tuyến, cũng như thả bom từ khu vực an toàn và ngoài tầm đánh chặn của phòng không Ukraine.

Quân đội Nga hồi tháng 3/2024 cũng lần đầu triển khai Đạn Lượn Đa năng Hợp nhất (UMPB) D-30SN, có khả năng phóng từ tiêm kích chiến thuật và pháo phản lực hạng nặng Tornado-S.

Loại vũ khí này có thể bay theo phương ngang hoặc hướng lên, thay vì chỉ hướng xuống như bom dẫn đường thông thường. Tính năng trên cho phép UMPB bay qua địa hình đồi núi, triển khai từ độ cao nhỏ và khu vực nhiều vật cản, hạn chế khả năng phát hiện và đánh chặn của đối phương.

Phần đuôi bom lượn UMPB-5 lắp dưới cánh Su-34 trong ảnh công bố ngày 9/2. Ảnh: Osvedomitel

Điều này khiến UMPB có phương thức hoạt động tương đồng nhiều vũ khí hiện đại của phương Tây trong biên chế quân đội Ukraine, như bom lượn gắn rocket HAMMER do Pháp sản xuất và Bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB) trang bị cho pháo phản lực HIMARS.

Nguyễn Tiến (Theo AP, Strana, RusVesna)