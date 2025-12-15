'Thiên thần' điền kinh Việt Nam gây sốt ở Thái Lan

Nữ VĐV 19 tuổi giành HC bạc chạy 1.500m ở SEA Games 33, Nguyễn Khánh Linh được nhiều tờ báo lớn Thái Lan khen ngợi về nhan sắc.

Bài viết về Nguyễn Khánh Linh trên báo lớn Sanook của Thái Lan. Ảnh: chụp màn hình

Theo Kapook, Khánh Linh nhanh chóng trở thành hiện tượng lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan sau khi thi đấu tại SEA Games 33. Tờ báo này gọi cô là "thiên thần điền kinh" của Việt Nam, nhờ ngoại hình tươi tắn và phong thái rạng rỡ. Tờ báo viết rằng các cuộc thảo luận về Khánh Linh xuất hiện dày đặc trên không gian mạng Thái Lan sau ngày cô ra sân, thu hút hàng nghìn lượt quan tâm.

"Một hiện tượng lan truyền trên mạng", tờ báo viết. "Một VĐV chạy người Việt Nam, "thiên thần của làng điền kinh", xinh đẹp đến mức thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người đang tranh nhau tìm hiểu thêm về cô ấy và càng thêm kinh ngạc".

Khánh Linh chỉ thi một nội dung tại SEA Games 33, nơi cô giành HC bạc nội dung 1.500m nữ với thời gian 4 phút 29,76 giây, xếp sau đồng hương Bùi Thị Ngân (4 phút 27,34 giây hôm 11/12. Dù chỉ đứng thứ hai, Khánh Linh vẫn "chiếm được cảm tình lớn từ người hâm mộ Thái Lan".

Điền kinh: Việt Nam thâu tóm HC vàng - bạc chạy 1.500m nữ Nguyễn Khánh Linh thi chung kết chạy 1.500m nữ tại SEA Games 33.

Trong khi đó, Daily News mô tả Nguyễn Khánh Linh là "VĐV dễ thương đến tan chảy", đồng thời giới thiệu cô như một gương mặt đang được quan tâm đặc biệt trên mạng xã hội Thái Lan. Ngay sau ngày thi đấu đầu tiên, Khánh Linh đã trở thành tâm điểm chú ý nhờ vẻ ngoài trẻ trung và hình ảnh thi đấu tại sân.

"Ngoài xinh đẹp, cô còn có tài. Chúng tôi muốn bạn theo dõi chặt chẽ Khánh Linh", báo viết. "Cô ấy chắc chắn là một siêu sao trong tương lai".

Khánh Linh cũng không quá xa lạ với người hâm mộ Thái Lan khi từng giành HC vàng chạy 1.500 m nữ tại giải Thái Lan Mở rộng 2025 ở Pathum Thani với thời gian 4 phút 30,74 giây.

Trang Manager Online cũng đăng bài riêng về Nguyễn Khánh Linh, gọi cô là "ngôi sao đang lên của Việt Nam". Màn trình diễn của Khánh Linh tại Bangkok đã giúp cô trở thành cái tên được bàn luận rộng rãi trong cộng đồng người yêu điền kinh Thái Lan. "Với tài năng và sức hút độc đáo, cô ấy sẽ sớm là siêu sao", trang báo viết.

Báo Sanook cũng đăng bài giới thiệu Khánh Linh như một "hiện tượng lan truyền" tại SEA Games 33.

Khánh Linh sinh ngày 10/7/2006 tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (nay thuộc tỉnh Ninh Bình). VĐV cao 1,67 m đang học tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng.

Xuân Bình tổng hợp