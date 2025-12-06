Thiên tai gây thiệt hại 100.000 tỷ đồng

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết thiên tai, lũ lụt toàn quốc từ đầu năm gây thiệt hại tài sản khoảng 100.000 tỷ đồng, bằng 0,7-0,9% GDP năm 2025.

Chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết thiệt hại do thiên tai, bão lũ khiến tăng trưởng GDP quý IV có thể mất 1%, cần giải pháp bù lại.

Chia sẻ với nhân dân, địa phương chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, bão lũ lịch sử kéo dài thời gian qua, Thủ tướng đánh giá cao tinh thần tương thân, tương ái, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" của đồng bào, chiến sĩ cả nước; đặc biệt là nỗ lực khắc phục, vượt qua khó khăn, sớm khôi phục các hoạt động kinh tế, xã hội và bảo đảm đời sống của người dân, chính quyền địa phương.

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan tập trung hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men, nhu yếu phẩm cho hộ gia đình nguy cơ thiếu đói; xử lý môi trường, khôi phục hạ tầng thiết yếu; hỗ trợ vật tư, cây giống, con giống, thuốc thú y. Bộ đồng thời nâng cấp hệ thống dự báo, cảnh báo sớm thiên tai và tăng năng lực ứng phó của cộng đồng, chính quyền địa phương, nhất là cấp xã.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Chính phủ thường kỳ, sáng 6/12. Ảnh: Nhật Bắc

Với tinh thần "tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân", Thủ tướng giao các đơn vị hoàn thành sửa chữa 34.350 ngôi nhà hư hỏng trong năm 2025; xây mới 1.620 nhà bị đổ sập cho người dân bị thiên tai trong tháng 1/2026.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai từ đầu năm trên toàn quốc đã làm 409 người chết và mất tích, 727 người bị thương. Hơn 3.700 nhà đổ sập, hơn 333.500 nhà hư hỏng. Hơn 553.000 ha lúa, 376.000 ha cây trồng khác, 6,9 triệu con gia cầm, hơn 50.000 con gia súc, 197.000 lồng bè và gần 59.000 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Tại phiên họp hôm nay, Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp là việc khó, phức tạp, thực hiện trên quy mô lớn, thời gian ngắn, yêu cầu cao nên có nơi còn lúng túng, chưa đồng bộ. Một số văn bản pháp luật còn vướng mắc ở một số lĩnh vực. Bộ phận cán bộ, công chức năng lực hạn chế, chưa quyết liệt, chưa dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thời gian tới, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng rà soát kỹ danh mục, tổ chức chu đáo lễ khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình, dự án vào 19/12, để chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 14. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh đàm phán, công nhận lẫn nhau về an toàn thực phẩm giúp mở cửa thị trường cho các chủng loại trái cây, rau quả có thế mạnh của Việt Nam; quyết liệt thực hiện các giải pháp gỡ "Thẻ vàng" IUU trong tháng 12/2025.

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao hoàn thiện hồ sơ "Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay", báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/12/2025; trình Chính phủ Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo trong tháng 12/2025.

Vũ Tuân