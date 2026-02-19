Thị trường khách sạn 5 sao sắp đón thêm 'sóng' ngoại

Hà NộiThị trường Hà Nội dự kiến đón gần 1.300 phòng khách sạn 5 sao mới từ loạt thương hiệu quốc tế trong năm nay.

Theo ghi nhận của nhiều đơn vị nghiên cứu, thị trường khách sạn Hà Nội duy trì đà tăng trưởng khả quan về nguồn cung, giá và công suất thuê. Đặc biệt phân khúc 4-5 sao có xu hướng tăng mạnh với sự mở rộng của nhiều thương hiệu quốc tế.

Hãng dịch vụ bất động sản Avison Young cho biết từ cuối năm ngoái, loạt dự án khách sạn 5 sao đã hoạt động gồm Dusit Le Palais Tu Hoa Hanoi (207 phòng), Aravelle Suites Hotel (150 phòng). Phân khúc 4 sao có thêm chuỗi khách sạn Boutique San Series ở trung tâm, bổ sung 134 phòng cho thị trường lưu trú.

Trong bối cảnh hiện nay, thị trường khách sạn Hà Nội cho thấy nhiều tiềm năng phát triển, nhất là phân khúc trung - cao cấp và các khách sạn tích hợp chức năng hội nghị (MICE). Giá thuê trung bình phân khúc 5 sao khoảng 160 USD một đêm với tỷ lệ lấp đầy 70-75%. Phân khúc 4 sao có giá bình quân 95 USD một đêm, công suất đạt 68-73%.

Thủ đô đặt mục tiêu đón 30-35 triệu lượt khách du lịch năm nay. Nhờ xu hướng phục hồi du lịch quốc tế, chính sách thị thực thuận lợi, nhu cầu lưu trú trung - cao cấp được dự báo tiếp tục ổn định, tập trung ở khu vực trung tâm, và các dự án do thương hiệu quốc tế quản lý.

Avison Young dự báo năm 2026, thị trường khách sạn Hà Nội bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh với gần 1.300 phòng khách sạn mới từ các thương hiệu quốc tế. Đơn cử, cuối năm nay, khách sạn Wink Hanoi Westlake tại khu vực trung tâm dự kiến ra mắt thị trường. Trước đó, chuỗi Wink gia nhập thương hiệu Unscripted by Hyatt, nâng tổng số cơ sở của tập đoàn quản lý Mỹ tại Việt Nam lên 10.

Tương tự, hãng dịch vụ bất động sản Savills cho biết Thủ đô có thể đón khoảng 4.000 phòng khách sạn mới từ nay đến 2028, chủ yếu thuộc phân khúc 4-5 sao. Một số khu vực vệ tinh miền Bắc cũng ghi nhận nguồn cung khách sạn dồi dào hơn nhờ hạ tầng giao thông được đẩy mạnh.

Bất động sản trung tâm Hà Nội. Ảnh: Ngọc Diễm

Ông Michael Piro, Tổng giám đốc Indochina Capital - đơn vị tư vấn, đầu tư và phát triển bất động sản, cho biết nguồn cung phòng khách sạn duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình 7% mỗi năm kể từ 2015, chủ yếu ở các trung tâm du lịch trọng điểm như Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM. Thời gian qua, các thị trường này liên tục ra mắt nhiều khách sạn mới thuộc phân khúc trung - cao cấp từ các thương hiệu quốc tế.

Theo lãnh đạo Indochina Capital, sự gia nhập của các thương hiệu ngoại buộc doanh nghiệp trong nước phải nâng chuẩn dịch vụ để cạnh tranh. Đồng thời, lợi thế về mạng lưới phân phối và tệp khách hàng toàn cầu của họ cũng giúp Việt Nam tiếp cận dòng khách quốc tế chi tiêu cao.

Dù vậy, bất động sản du lịch, khách sạn vẫn còn một số thách thức. Một trong số đó là hạ tầng giao thông và tiện ích công cộng chưa đồng bộ. Chuyên gia Avison Young cho biết Việt Nam đã có thêm nhiều đường bay thẳng mới song hệ thống đường bộ liên vùng cần cải thiện để tránh ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách, nhất là vào mùa cao điểm hoặc khi thời tiết xấu.

CEO Indochina Capital cũng cho rằng chi phí vận hành, lãi suất và áp lực huy động vốn vẫn là rào cản, đặc biệt với các nhà đầu tư nhỏ. Các quy định tại Luật Đất đai 2024 và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đã củng cố khung pháp lý, giúp các nhà đầu tư tham gia sâu hơn thị trường khách sạn cao cấp. Song việc triển khai những chính sách này tại các địa phương cần thêm thời gian, đòi hỏi sự kiên nhẫn của nhà đầu tư. Cùng với đó, tính mùa vụ và phụ thuộc lớn vào khách quốc tế khiến dòng tiền của các dự án bất động sản nghỉ dưỡng chưa thật sự ổn định, dễ bị tác động bởi biến động kinh tế toàn cầu hay chính sách visa.

Ông Michael Piro khuyến nghị các chủ đầu tư khách sạn, dự án nghỉ dưỡng có thể xem xét hợp tác chiến lược, gồm sáp nhập và mua lại (M&A). Với nhiều khách sạn hiện hữu, việc tái định vị thông qua liên kết với một thương hiệu mạnh hoặc tham gia hệ sinh thái quốc tế có thể mang lại giá trị lớn hơn so với hoạt động độc lập.

Ngọc Diễm