Thí sinh than đề Tiếng Anh khó, giáo viên 'toát mồ hôi'

Thủy với chứng chỉ IELTS 7.5, chuẩn bị du học Mỹ, vẫn gặp khó với đề Tiếng Anh tốt nghiệp, một giáo viên trường chuyên nói "toát mồ hôi" khi đọc đề.

Sáng 27/6, hơn 1,1 triệu thí sinh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT với hai bài thi tự chọn. Trong đó, gần 353.000 học sinh theo chương trình mới chọn môn Tiếng Anh.

Rời phòng thi, Tố My, học sinh THPT Gia Định, TP HCM, vừa đi vừa bàn bạc với bạn. My đánh giá đề thi chính thức khó hơn nhiều so với đề minh họa mà Bộ Giáo dục và Đào tạo từng công bố. Nữ sinh "mắc" ở bài đọc hiểu và chọn cụm từ phù hợp để điền vào đoạn văn. Theo em, các bài này nặng về từ vựng, ngữ pháp, thậm chí khó hơn bài thi IELTS.

"Nhiều câu em chọn bừa, không còn thời gian xem lại, trong khi những đề em luyện trước đây dù khó thì vẫn còn dư 10-15 phút", My nói.

Thanh Thủy, học sinh THPT Lương Thế Vinh, TP HCM, cũng đánh giá bài đọc hiểu khó nhất. Phần này đòi hỏi thí sinh phải hiểu nghĩa dữ liệu được cho và cả câu hỏi. Có chứng chỉ IELTS 7.5 và chuẩn bị du học Mỹ nhưng Thủy không tự tin với kết quả bài làm hôm nay, ước chừng đạt 7-8 điểm.

"Nội dung đa dạng về môi trường, hàng hóa, công nghiệp nên từ vựng rộng và khó. Đề cũng dài hơn thông thường, em chọn bừa cũng nhiều", Thủy nói.

Bài đọc hiểu có chủ đề về "greenwashing" (một chiến lược tiếp thị giả mạo) được nhiều thí sinh và giáo viên đánh giá khó. Ảnh: Lệ Nguyễn

Thanh Phương, học sinh lớp 12 ở Phú Thọ, sốc khi không hiểu nguyên một bài đọc trong đề với 10 câu hỏi. Đạt 6.5 kỹ năng đọc (Reading) ở bài thi IELTS, Phương thấy bài đọc hiểu trong đề Tiếng Anh tốt nghiệp khó không khác gì bài đọc trong đề thi lấy chứng chỉ này.

"Nhìn vào từ 'greenwashing' ngay ở câu đầu, em đã mông lung", Phương nói. "Em làm bài dựa vào kinh nghiệm chứ không thể dịch được nội dung".

Theo Phương, đề thi tiếng xuất hiện nhiều từ vựng, thuật ngữ học thuật, chưa từng xuất hiện trong sách giáo khoa hay khi em luyện đề. Ngoài bài đọc, phần đục lỗ (điền cụm từ còn thiếu vào đoạn văn) cũng là thử thách.

"Đề chỉ có khoảng 15-20 câu cơ bản mà những thí sinh trung bình cũng có thể làm được", Phương nhìn nhận. Dù đã có IELTS 7.0, Phương cho rằng chỉ đạt tầm 7 điểm với đề này.

Tương tự, Quốc Thịnh, thí sinh tại Hoài Đức, Hà Nội, không kịp hoàn thành đề trong 50 phút. Em chọn bừa khoảng 11 câu, coi như vụt mất điểm 8. Vốn định dùng tổ hợp D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) để xét vào trường Sĩ quan chính trị nên sau giờ thi Tiếng Anh không suôn sẻ, Thịnh buồn bã.

"Hôm qua em đã không làm tốt môn Toán nên hy vọng gỡ lại Tiếng Anh. Nhưng nhìn đề xong em rất sốc", Thịnh kể.

Thí sinh bật khóc sau giờ thi Tiếng Anh, được bố an ủi, tại điểm trường THCS Yên Hòa, Hà Nội, sáng 27/6. Ảnh: Doãn Hùng

Nhiều giáo viên đánh giá độ khó của đề thi tiếng Anh vượt mức những năm trước và có tính phân loại cao. Theo thầy cô, điểm khác so với đề chương trình cũ là nâng mức độ kiểm tra từ cấp độ câu đơn lẻ lên cấp độ đoạn văn, bài văn, đoạn hội thoại có ngữ nghĩa đầy đủ. Lượng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp cũng được nâng cao so với nội dung trong sách giáo khoa.

Giáo viên một trường chuyên ở Hà Nội nhận định đề thi hay nhưng khó, đến mức tổ giải đề của trường "toát mồ hôi". Học sinh chuyên tiếng Anh của trường cũng báo làm sai, nhầm lẫn vài câu.

"Đề thi hợp với thí sinh thi chuyên Anh hơn thi đại trà", cô chia sẻ.

Giáo viên tiếng Anh ở một trường tư thục khác cũng cho rằng đề "siêu khó", khiến nhiều học sinh sốc. Bài đọc hiểu 10 câu về "greenwashing" (một chiến lược tiếp thị giả mạo) có mức độ tương đương bài đọc của IELTS.

"Làm trong thời gian 50 phút với đề này là một thách thức", giáo viên này nhận định.

Tương tự, thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh, giáo viên tiếng Anh tại DOL Đình Lực, đánh giá bài đọc mang tính thông hiểu cao, đòi hỏi thí sinh có vốn từ vựng vững chắc, nắm được cấu trúc, liên kết giữa các câu mới đưa ra câu trả lời chính xác. Đây là phần thử thách nhất với thí sinh vì có nhiều từ vựng chuyên ngành.

Cô An Thùy Linh, giáo viên Tiếng Anh, trường THCS-THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội, cho biết các nội dung trong đề phong phú, thời sự, kiểm tra cả về ngôn ngữ lẫn kiến thức nền trong cuộc sống.

"Mức độ đề thi chính thức khó hơn đề minh họa nhiều. Lượng thông tin và ngôn ngữ quá nhiều, dài", cô Linh nhận xét.

Cô Mai Hương, Tổ phó Ngoại ngữ, trường THPT chuyên Ngoại ngữ, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, đánh giá khoảng 50% câu hỏi trong đề nằm ở mức khó, tỷ lệ cao hơn các năm trước. Những câu khó rơi vào bài đọc hiểu học thuật về dự án nông nghiệp thông minh, hành vi tiêu dùng, với từ vựng nâng cao (manipulated, accelerate, marvels...).

"Những câu phân tích logic sâu, chọn paraphrase đúng rất dễ nhầm. Các đáp án nhiễu được thiết kế tinh vi", cô nhận xét.

Với đề này, cô Thùy Linh nhận định nhiều học sinh không chuyên chỉ có thể đạt điểm 4-5. Với những em có thế mạnh Tiếng Anh, mức điểm phổ biến 6-8. Điểm trung bình thí sinh năm nay dự đoán sẽ giảm 0,5-1 so với năm ngoái. Phổ điểm dự đoán sẽ nghiêng trái, tập trung 5-5,5.

"Năm nay chắc ít điểm 10. Học sinh giỏi mới được 8-9", cô nói.

Thí sinh tại trường THPT Võ Thị Sáu, TP HCM, ra về sau buổi thi sáng 27/6. Ảnh: Quỳnh Trần

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra ngày 26-27/6 với hơn 1,16 triệu thí sinh. Nhóm theo chương trình 2018 thi hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn. Ngoài ra, các em chọn hai môn trong nhóm: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ (Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn).

Trừ Ngữ văn thi tự luận, các môn còn lại là trắc nghiệm, gồm 1-3 phần, ứng với ba dạng câu hỏi. Trong đó, phần II là câu hỏi dạng đúng/sai, mỗi câu có 4 ý. Thí sinh chọn chính xác một ý trong một câu được 0,1 điểm; hai ý được 0,25; ba ý được 0,5. Làm đúng cả bốn ý, các em mới lấy trọn vẹn 1 điểm. Đây là điểm mới so với mọi năm.

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được công bố vào ngày 16/7.

Năm ngoái, khi Tiếng Anh còn là môn thi bắt buộc, trong gần một triệu thí sinh, có hơn 560 em đạt điểm tuyệt đối. Ngược lại, 145 em bị điểm liệt (từ 1 trở xuống). Gần 42,7% bài thi dưới điểm trung bình. Điểm trung bình thí sinh đạt được là 5,51.

Lệ Phương - Tâm Hùng