Thêm một nước NATO cáo buộc UAV Nga xâm nhập

Romania triển khai tiêm kích F-16 và huy động máy bay của đồng minh để ứng phó UAV Nga xâm phạm không phận.

Bộ Quốc phòng Romania ngày 13/9 cho biết một máy bay không người lái (UAV) của Nga đã xâm phạm không phận nước này, giữa giai đoạn Moskva mở đợt tập kích các hạ tầng miền tây Ukraine.

Không quân Romania triển khai hai tiêm kích F-16 để ứng phó, sau đó thêm hai tiêm kích Eurofighter thuộc biên chế không quân Đức được huy động hỗ trợ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ionut Mosteanu nói phi công nước này "suýt bắn hạ" UAV Nga khi nó bay ở độ cao thấp, trước khi phi cơ này đổi hướng đi về phía Ukraine. UAV mất tín hiệu cách làng Chilia Veche khoảng 20 km về phía tây nam, khu vực gần sông Danube giáp biên giới Ukraine.

Ông Mosteanu nói sẽ điều động trực thăng rà soát khu vực tìm mảnh vỡ, "nhưng mọi thông tin hiện tại cho thấy UAV đã rời không phận sang Ukraine".

Tiêm kích F-16 của không quân Romania. Ảnh: US Air Force

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói lực lượng phòng không nước mình phát hiện UAV Nga xâm nhập khoảng 10 km vào lãnh thổ Romania và hoạt động trong không phận NATO khoảng 50 phút.

"Đây là bước leo thang rõ ràng của Nga", ông viết trên X, kêu gọi phương Tây áp đặt thêm lệnh trừng phạt và hàng rào thuế quan đối với Nga, đồng thời tăng cường năng lực phòng thủ tập thể.

Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard gọi đây là "một vi phạm không thể chấp nhận được với không phận NATO". Bà khẳng định Thụy Điển sẵn sàng đóng góp thêm vào năng lực răn đe và phòng thủ của liên minh.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về loạt cáo buộc này.

Đường biên giới giữa Romania và Ukraine dọc theo sông Danube. Đồ họa: RYV

Romania và Ukraine có đường biên giới dài khoảng 650 km. Kể từ khi Nga phát động chiến sự, nhiều mảnh vỡ UAV Nga rơi vào lãnh thổ Romania, gây lo ngại an ninh trong khối NATO.

Sự việc xảy ra khoảng ba ngày sau khi không quân Ba Lan và đồng minh bắn hạ một số UAV Nga xâm phạm không phận. Bộ Quốc phòng Nga sau đó bình luận rằng họ "không nhắm tới mục tiêu ở Ba Lan" và sẵn sàng tham vấn với Warsaw về diễn biến này.

Quân đội Ba Lan hôm 13/9 cũng triển khai máy bay và trực thăng tuần tra không phận vì phát hiện UAV Nga hoạt động gần biên giới. Các lãnh đạo NATO trước đó công bố chiến dịch mang tên Người bảo vệ Phương Đông, triển khai một số khí tài nhằm tăng cường năng lực phòng không cho Ba Lan.

Lực lượng sẽ gồm hai tiêm kích F-16 và một tàu hộ vệ phòng không của Đan Mạch, ba tiêm kích Rafale từ Pháp và 4 chiếc Typhoon của Đức. Cùng với đó là các chiến đấu cơ tàng hình F-35A của Italy và Hà Lan, đang đồn trú ở Estonia và Ba Lan.

Thanh Danh (Theo Reuters, CBS)