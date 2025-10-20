Thêm đường bay thẳng từ Singapore đến Đà Nẵng

Hãng hàng không giá rẻ Scoot Airlines khai trương đường bay thẳng Singapore - Đà Nẵng, nâng tổng tần suất các chuyến bay giữa hai điểm đến lên 24 chuyến mỗi tuần.

Chuyến bay TR314 của Scoot Airlines khởi hành từ Sân bay Changi (Singapore), chở 174 hành khách, đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Đà Nẵng, chiều 20/10, đánh dấu lần đầu tiên hãng này khai thác đường bay đến thành phố trung tâm miền Trung.

Một hành khách nhí thích thú được nhận quà lưu niệm tại sảnh đón Nhà ga quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, Cảng vụ Hàng không miền Trung và Công ty CP Đầu tư Khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng chào đón, tặng quà lưu niệm, hoa cho các du khách đầu tiên.

Đường bay Singapore - Đà Nẵng được Scoot khai thác 3 chuyến mỗi tuần (vào thứ Hai, Năm và Bảy) bằng máy bay Airbus A320 với 180 - 186 chỗ ngồi. Hãng dự kiến tăng tần suất lên 7 chuyến mỗi tuần từ tháng 1/2026.

Ông Tán Văn Vương, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết, với vị trí địa lý thuận lợi, kết nối bay nhanh và sự tương đồng văn hóa trong khu vực ASEAN, lượng khách từ Singapore đến Đà Nẵng có xu hướng tăng ổn định.

"Việc mở rộng đường bay trực tiếp giữa Singapore và Đà Nẵng, với sự tham gia của cả ba hãng Singapore Airlines, Vietjet Air và Scoot Airlines, đã nâng tổng tần suất bay từ Singapore đến Đà Nẵng lên 24 chuyến mỗi tuần, góp phần thúc đẩy trao đổi khách du lịch và mở rộng hợp tác quốc tế trong thời gian tới", ông Vương nói.

Scoot Airlines là hãng hàng không giá rẻ thuộc Tập đoàn Singapore Airlines, khai thác hơn 70 điểm đến tại 16 quốc gia ở châu Á, châu Úc, Trung Đông và châu Âu như Tokyo, Seoul, Bangkok, Sydney, Athens, Berlin, Vienna... Tại Việt Nam, hãng đang vận hành các đường bay từ Singapore đến TP HCM (7-14 chuyến/tuần), Hà Nội (5 chuyến/tuần), Phú Quốc (6 chuyến/tuần) và Cam Ranh dự kiến từ tháng 11/2025 (2 chuyến/tuần).

Trước đó tối 2/10, Đà Nẵng đã nối lại đường bay thẳng từ Thâm Quyến, đánh dấu sự trở lại của thị trường khách Trung Quốc.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, Đà Nẵng đón khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2024. Việc nối lại các đường bay thẳng được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy lượng khách từ thị trường tỷ dân tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong những tháng cuối năm.

Nguyễn Đông