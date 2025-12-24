Thêm đường bay thẳng đến Điện Biên

Ngày 24/12, Vietnam Airlines bắt đầu khai thác đường bay thẳng đầu tiên kết nối TP HCM với Điện Biên.

Sau 2h20p bay từ TP HCM, tàu bay mang số hiệu VN1160 hạ cánh tại cảng hàng không Điện Biên lúc 11h55 với gần 100 hành khách.

Vietnam Airlines cho biết đường bay TP HCM - Điện Biên được khai thác bằng tàu A321 với tần suất 2 chuyến mỗi tuần. Đây cũng là một trong những đường bay nội địa dài nhất của hãng hàng không quốc gia.

Ngoài ra, hành khách từ Điện Biên cũng có thể bay nối chuyến về TP HCM, qua điểm dừng tại Hà Nội mỗi ngày. Việc kết hợp các chuyến bay Điện Biên - Hà Nội với mạng đường bay trục Hà Nội - TP HCM (tần suất 30-32 chuyến mỗi ngày) sẽ tạo thuận lợi cho hành khách từ phía nam trong việc di chuyển đến Điện Biên và một số khu vực lân cận.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết việc khai trương đường bay thẳng TP HCM - Điện Biên là một bước tiến trong chiến lược mở rộng mạng đường bay nội địa của hãng. Đường bay thẳng cũng giúp thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với vùng đất giàu giá trị lịch sử, văn hóa và thiên nhiên. Qua đó, du lịch và kinh tế Điện Biên cũng sẽ được thúc đẩy.

Vietnam Airlines bắt đầu khai thác đường bay Hà Nội - Điện Biên từ tháng 4/1994. Trước đây, sân bay Điện Biên chỉ có thể tiếp nhận các tàu bay cỡ nhỏ như ATR72.

Sau khi cảng hàng không Điện Biên được nâng cấp và đưa vào khai thác trở lại vào tháng 12/2023, hãng hàng không quốc gia đã thực hiện gần 2.700 chuyến bay, với hơn 385.000 lượt khách đến tỉnh miền núi Tây Bắc này. Đây cũng là hãng bay duy nhất có đường bay đến Điện Biên hiện tại.

Anh Tú