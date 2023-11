Thêm 72 người liên quan đại án Vạn Thịnh Phát bị khởi tố

Từ vụ án Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB, nhà chức trách đã mở rộng điều tra, khởi tố thêm hai vụ án với 72 bị can, trong đó có 23 người là lãnh đạo cấp vụ, cục...

Trong phiên họp sáng 22/11, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã yêu cầu tập trung thanh tra, kiểm toán, giám sát, xử lý các sai phạm đã được xác định tại Công ty Việt Á, AIC, FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát.

Trong hai tháng tới, cáo trạng vụ đại án Vạn Thịnh Phát và vụ thao túng chứng khoán liên quan chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được yêu cầu hoàn tất. Vụ án Việt Á, Tân Hoàng Minh, vụ án xảy ra tại Học viện Quân y Bộ Quốc phòng (liên quan hợp tác, nghiên cứu sản xuất kit test Covid-19 với Công ty Việt Á) và vụ án xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP HCM (Saigon Co.op) sẽ phải đưa ra xét xử.

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan tố tụng đã "khởi tố mới" nhiều bị can trong các đại án tham nhũng. Chẳng hạn, khi mở rộng vụ án Vạn Thịnh Phát, nhà chức trách đã khởi tố thêm hai vụ án, khởi tố 72 bị can; trong đó có 23 bị can là lãnh đạo cấp vụ, cục và cán bộ cơ quan thanh tra, kiểm toán, thanh tra, giám sát ngân hàng, lãnh đạo thanh tra, ngân hàng địa phương.

Với tiêu cực xảy ra trong ngành đăng kiểm, sau hơn một năm điều tra, nhà chức trách đã khởi tố 114 vụ án, 808 bị can tại 49 địa phương.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, sáng 22/11. Ảnh: TTXVN

11 tháng qua, các cơ quan tiến hành tố tụng đã tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản có giá trị trên 232.000 tỷ đồng; các cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi trên 9.000 tỷ đồng, nâng tổng số tiền thu hồi được trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đến nay là 75.800 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 49,44%).

Trong các đại án được nêu ở trên, giữa tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, về 3 tội: Tham ô tài sản, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Đưa hối lộ.

Cơ quan điều tra cáo buộc, từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ. Ngoài ra, bà Lan còn bị cáo buộc gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỷ đồng.

Trong 86 bị can của vụ án có 45 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB đối mặt cáo buộc: Tham ô tài sản, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng hoặc Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng trưởng đoàn thanh tra liên ngành Ngân hàng Nhà nước - bà Đỗ Thị Nhàn, bị cáo buộc Nhận hối lộ hơn 5 triệu USD để chỉ đạo "xóa mờ" nhiều sai phạm nghiêm trọng của SCB.

Viết Tuân