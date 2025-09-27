Thêm 7.000 căn nhà xã hội cho người lao động Đồng Nai

Với 7 dự án mới, người lao động có thêm cơ hội sở hữu từ 7.000 căn nhà xã hội mới ở địa bàn có nhiều khu công nghiệp.

Sáng 27/9, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP khởi động 2 dự án nhà ở xã hội ở xã Phước An. Dự án thứ nhất là khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 3,7 ha với 1.500 căn hộ, phục vụ 6.000 người với đầy đủ tiện ích như: trường mẫu giáo, sân chơi, bãi đậu xe và hệ thống cây xanh. Tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng.

Dự án thứ hai là khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 2,1 ha, quy mô khoảng 1.800 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 2.80 người với các hạ tầng đồng bộ như: khu sinh hoạt cộng đồng, cây xanh, bãi đậu xe. Tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Cả hai dự án dự kiến hoàn thành trong 30 tháng.

Nhà ở xã hội ở phường Phước Tân được phép mở bán. Ảnh: Phước Tuấn

Ngoài ra, Đồng Nai cũng đồng loạt khởi động, khởi công 5 dự án nhà ở xã hội khác: Khu nhà ở xã hội ChC1 và ChC2 phường Phước Tân; nhà ở xã hội tại phường Tam Hiệp; nhà ở xã hội tại khu đất 3,5ha xã Trảng Bom; nhà ở xã hội tại khu đất 2,85 ha phường Hố Nai và dự án khu nhà ở xã hội tại phường Tân Triều. Tổng 7 dự án với 7.000 căn hộ xã hội.

Thứ trưởng Xây dựng Bùi Xuân Dũng đánh giá cao tỉnh Đồng Nai đã quan tâm phát triển các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị chính quyền quan tâm, tháo gỡ để các dự án khởi động hôm nay sớm khởi công, thi công, hoàn thành thuận lợi theo kế hoạch. Tiếp tục rà soát quy hoạch bố trí quỹ đất vị trí thuận lợi, ở khu vực có nhu cầu cao làm nhà ở xã hội.

Thứ trưởng lưu ý các chủ đầu tư ưu tiên nguồn lực, chỉ đạo, giám sát nhà thầu triển khai thi công đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. "Nhà xã hội chất lượng như nhà ở thương mại, phát triển nhà ở xã hội phải đi kèm hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để đảm bảo nhu cầu thiết yếu của người dân", ông Dũng nói.

Trước đó, Sở Xây dựng Đồng Nai vừa đồng ý cho Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát mở bán 275 căn nhà ở xã hội thuộc dự án Khu dân cư và tái định cư tại ấp Đồng (phường Phước Tân).

Giá bán căn hộ tại dự án này dự kiến hơn 19 triệu đồng/m2, đã bao gồm phí bảo trì và nội thất bếp. Người mua được dùng chính căn hộ để thế chấp vay ngân hàng, trường hợp ký hợp đồng vay và giải ngân trong năm 2025 được hưởng lãi suất 5,9% một năm, ưu tiên người dân bị giải tỏa dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

