Thêm 5 dự án tại TP HCM được gỡ vướng cấp sổ hồng

5 dự án nhà ở vừa được Tổ công tác 1645 thống nhất phương án cấp sổ hồng, trong đó có khu căn hộ tại phường Sài Gòn.

5 dự án sẽ được gỡ vướng pháp lý, gồm cao ốc văn phòng và căn hộ 39-41-43 Võ Văn Kiệt, khu nhà ở thấp tầng Bình Trưng Mới, chung cư Lô H1-09 Cát Lái, chung cư Define và khu dân cư Sonadezi Hữu Phước.

Với dự án 39-41-43 Võ Văn Kiệt (phường Sài Gòn), khu đất rộng hơn 962 m2 do Tập đoàn Dệt may Việt Nam đầu tư, trước đây được cấp giấy chứng nhận với mục đích làm văn phòng. Năm 2017, thành phố cho phép chủ đầu tư chuyển mục đích sử dụng đất sang xây văn phòng cho thuê và căn hộ. Dự án đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Tổ công tác yêu cầu chủ đầu tư báo cáo trách nhiệm về quỹ nhà ở xã hội trước khi tiến hành cấp sổ.

Tại khu nhà ở Bình Trưng Mới (phường Bình Trưng), 159 căn hộ và trường mầm non trong khu đã được cấp giấy chứng nhận. Sau khi rà soát hồ sơ, tổ công tác đồng ý tiếp tục cấp sổ hồng theo đề xuất của chủ đầu tư.

Chung cư Lô H1-09 tại phường Cát Lái có ba khối công trình, 88% căn hộ đã có sổ hồng. Phần hầm để ôtô rộng 938 m2 được cơ quan chức năng xác định là tài sản riêng của chủ đầu tư, đủ điều kiện cấp sổ để khai thác kinh doanh.

Dự án chung cư Define tại phường Cát Lái, TP HCM. Ảnh: Capitalland

Với chung cư Define (phường Cát Lái) do liên doanh CapitaLand - Thiên Đức phát triển với 88 căn hộ. Cơ quan chức năng ghi nhận công trình nhà mẫu vẫn tồn tại trên phần đất cây xanh ngoài ranh dự án và chủ đầu tư chưa bàn giao quỹ bảo trì 2%. Do đó, chủ đầu tư phải tháo dỡ nhà mẫu và nộp quỹ bảo trì mới được xem xét cấp sổ hồng.

Cuối cùng, dự án khu dân cư Sonadezi Hữu Phước (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), gồm 1.870 sản phẩm, trong đó 657 nhà liền kề và 1.213 căn hộ. Dự án còn 75 căn shophouse chưa được xác định điều kiện bán, thuê, thuê mua. Tổ công tác yêu cầu chủ đầu tư làm việc lại với Sở Xây dựng để hoàn thiện cơ sở pháp lý, sớm cấp sổ hồng cho người mua.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, sau một năm hoạt động, Tổ công tác 1645 đã tháo gỡ vướng mắc cho gần 200 dự án. Việc rà soát, xử lý dứt điểm các vướng mắc được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng cho người dân, giảm tồn đọng pháp lý và hỗ trợ thanh khoản thị trường bất động sản.

Phương Uyên