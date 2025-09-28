Thêm 4 dự án tại TP HCM được gỡ vướng cấp sổ hồng

TP HCM xem xét tháo gỡ vướng mắc về cấp sổ hồng cho thêm 4 dự án nhà ở thương mại.

Dự án đầu tiên được Tổ công tác 1645 của thành phố về tháo gỡ vướng mắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) đợt này là chung cư Golden King trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ do Công ty bất động sản Đông Dương làm chủ đầu tư.

Dự án quy mô 21 tầng với 436 căn, trong đó gần 80% là văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn, còn lại là office và căn thương mại dịch vụ. Tổ công tác 1645 về tháo gỡ vướng mắc dự án bất động sản yêu cầu chủ đầu tư cùng cơ quan chức năng làm rõ nghĩa vụ tài chính phát sinh sau khi chuyển công năng 342 căn, trước khi được cấp giấy chứng nhận.

Dự án tiếp theo được gỡ vướng là chung cư Sky 9 tại phường Long Trường do Công ty Khang Việt làm chủ đầu tư, gồm ba block với hơn 1.200 căn hộ và 104 căn thương mại dịch vụ.

Hiện mới có 653 căn đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận, còn gần 470 căn chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính. Doanh nghiệp phải nộp bổ sung hơn 23 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng chưa thực hiện nghĩa vụ dành 20% quỹ nhà ở xã hội.

Tổ công tác đề nghị chủ đầu tư cùng các bên xác định nghĩa vụ tài chính và bổ sung hồ sơ để giải quyết cấp sổ hồng cho các căn hộ còn lại.

Bất động sản khu Đông TP HCM, với các căn hộ chung cư. Ảnh: Quỳnh Trần

38 căn chung cư thuộc ba tòa nằm trong khu đô thị An Phú - An Khánh cũng trong diện được xem xét gỡ vướng cấp sổ lần này. Tuy nhiên, theo tổ công tác, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các căn này chỉ được thực hiện sau khi có kết luận điều tra của cơ quan công an về vi phạm liên quan đến việc cấp 176 giấy chứng nhận giai đoạn 2014-2016 và việc chuyển nhượng 77 nền đất có dấu hiệu gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Cuối cùng là khu nhà ở Rạch Bà Tánh, xã Bình Hưng, do Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Đại Phúc làm chủ đầu tư,. Dự án có hơn 1.000 nền, trong đó 87 nền và 56 căn nhà chưa được cấp giấy chứng nhận. Tổ công tác yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ và hạ tầng, phối hợp cơ quan chức năng để sớm cấp sổ hồng cho người dân.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, Tổ trưởng Tổ công tác 1645 cho biết tổ tiếp tục rà soát, tháo gỡ các vướng mắc tồn đọng, sớm giải quyết quyền lợi hợp pháp cho người dân tại những dự án chậm cấp sổ hồng. Sắp tới, tổ sẽ giải quyết các dự án tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi sáp nhập.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, 8 tháng đầu năm có 108.170 căn hộ, nhà ở thuộc 176 dự án được rà soát và cơ quan chức năng gỡ vướng cấp sổ cho hơn 87.500 căn.

Hiện còn khoảng 12% căn hộ vướng mắc chưa được xử lý xong, phần lớn nằm ở những dự án có yếu tố pháp lý phức tạp, liên quan tài chính hoặc đang trong quá trình thanh tra. Do đó, các cơ quan cần thời gian và phối hợp liên ngành để xử lý.

Phương Uyên