Thêm 3 dự án tại Hà Nội được bán cho người nước ngoài

TP Hà Nội cho phép thêm 3 dự án được bán cho người nước ngoài tại phường Đại Mỗ, Phương Liệt và Xuân Đỉnh.

Theo danh sách mới cập nhật của Sở Xây dựng Hà Nội, các dự án vừa được phép bán cho người nước ngoài đều là chung cư. Trong đó, dự án đầu tiên là khu chức năng đô thị ĐM1, phường Đại Mỗ do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư. Khu này có gần 410 căn (tên thương mại Hausman Premium Residences) được cất nóc hồi giữa tháng 11. FLC dự kiến bàn giao căn hộ cho khách hàng từ giữa năm sau.

Tiếp đó là dự án khu hỗn hợp nhà ở, dịch vụ công cộng, văn phòng và trường học Imperial tại số 360 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt (tên thương mại The Queen). Khu chung cư này cao 35 tầng với khoảng 900 căn hộ do Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Thăng Long làm chủ đầu tư.

Dự án cuối cùng trong danh sách nằm tại ô đất K8-HH1 thuộc trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây, phường Xuân Đỉnh (tên thương mại The Prime). Công ty TNHH Phát triển THT làm chủ đầu tư dự án căn hộ cao cấp này, và dự kiến kiến hoàn thành vào quý II/2027.

Sở Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư chỉ được bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tối đa 30% của mỗi đơn nguyên hoặc khối nhà. Gần nhất, Hà Nội duyệt các dự án được bán cho người nước ngoài vào tháng 7, song chủ yếu là các căn hộ thấp tầng tại phường Việt Hưng, xã Đan Phượng, Hoài Đức.

Theo Luật Nhà ở, tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tối đa 30% tổng số căn hộ có mục đích để ở của tòa nhà và không quá 250 căn tại khu vực có dân số tương đương một phường.

Họ cũng có thể được gia hạn sở hữu một lần, với thời hạn tối đa 50 năm khi có nhu cầu. Như vậy, thời hạn sở hữu của người nước ngoài tại Việt Nam tối đa là 100 năm, tăng gấp đôi so với trước đây.

Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết năm ngoái, người nước ngoài mua trên 2.800 căn hộ tại Hà Nội, cao gấp đôi giai đoạn 2018-2022 nhờ quy định pháp luật thông thoáng hơn.

Anh Tú