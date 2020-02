Y tá Trung Quốc khẩn cầu hỗ trợ quốc tế

Hai y tá làm việc ở Vũ Hán đề nghị y bác sĩ nước ngoài đến Trung Quốc giúp đỡ, trong lá thư được đăng trên tạp chí y khoa Lancet danh tiếng của Anh.

"Chúng tôi đề nghị các y tá và nhân viên y tế từ các nước trên thế giới đến Trung Quốc ngay bây giờ để giúp chúng tôi trong trận chiến này", Zeng Yingchun và Zhen Yan viết trong thư đăng trên trang web của Lancet ngày 24/2.

Y tá điều trị cho bệnh nhân ở Vũ Hán ngày 22/2. Ảnh: AFP.

Hai người vốn làm việc tại các bệnh viện ở tỉnh Quảng Đông. Họ được điều đến Vũ Hán ngày 24/1 để làm việc trong khu cách ly. "Điều kiện và môi trường làm việc ở Vũ Hán khó khăn và khắc nghiệt hơn chúng tôi tưởng tượng rất nhiều", họ viết.

Hai y tá mô tả bệnh viện thiếu trầm trọng vật tư như khẩu trang N95, tấm chắn mặt, kính, áo, găng tay. Do liên tục phải rửa tay, một số đồng nghiệp đã bị nổi mẩn đỏ. Một số người có vết loét ở tai và trán do phải đeo khẩu trang quá nhiều. . Để tiết kiệm thời gian mặc đồ bảo hộ, nhân viên y tế tránh ăn uống trong hai giờ trước khi vào khu cách ly. Một số y tá ngất do hạ đường huyết và thiếu oxy.

"Không chỉ kiệt sức, chúng tôi còn kiệt quệ tinh thần. Mặc dù chúng tôi là y tá chuyên nghiệp, chúng tôi cũng chỉ là con người. Giống như mọi người khác, chúng tôi cảm thấy bất lực, lo lắng và sợ hãi", họ viết. "Các y tá giàu kinh nghiệm thỉnh thoảng động viên đồng nghiệp và cố gắng giải tỏa nỗi lo lắng của chúng tôi. Nhưng ngay cả các y tá giàu kinh nghiệm cũng đôi khi rơi nước mắt, vì chúng tôi không biết còn cần ở đây bao lâu và chúng tôi là nhóm có nguy cơ nhiễm nCoV cao nhất".

Trung Quốc đại lục ghi nhận hơn 78.000 ca nhiễm nCoV và hơn 2.700 trường hợp tử vong, phần lớn tập trung ở Vũ Hán và các thành phố khác ở tỉnh Hồ Bắc. Các bệnh viện ở Vũ Hán bị quá tải, hình ảnh các y bác sĩ kiệt sức thường xuyên được chia sẻ trên mạng xã hội. Một quan chức Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc nói hôm 24/2 rằng hơn 3.000 nhân viên y tế Trung Quốc đã nhiễm nCoV, ít nhất 9 người chết.

DXY, nền tảng trực tuyến phổ biến của Trung Quốc về thông tin y tế, đã đăng một bài viết về bức thư trên Lancet vào sáng 26/2. Bài viết dẫn đến nhiều tranh luận trên Weibo nhưng nó bị xóa vào chiều 26/2. Không rõ lý do các y tá cầu xin sự trợ giúp thông qua tạp chí. Cả hai y tá và tạp chí đều không phản hồi yêu cầu bình luận.

Mặc dù Trung Quốc đã đề nghị các nước khác hỗ trợ vật tư y tế, họ không yêu cầu sự giúp đỡ từ các nhân viên y tế nước ngoài.

Một lá thư được đăng ngày 26/2 trên báo Southern Metropolis Daily, đại diện cho đội ngũ y tế do tỉnh Quảng Đông phái đến hỗ trợ Vũ Hán, đã bác bỏ thông tin nêu ra trong thư trên Lancet. Họ cho biết hai y tá nói trên không thuộc nhóm nhân viên y tế của mình và mô tả của họ không chính xác.

Dù đội ngũ y tế đã phải đối mặt với một số thách thức trong những ngày đầu tiên đến bệnh viện Hán Khẩu Vũ Hán, điều kiện hiện đã được cải thiện, có đủ vật tư và nhân viên có lịch làm việc hợp lý, thư của đội ngũ y tế tỉnh Quảng Đông viết.

Reuters không thể liên lạc với Ủy ban Y tế Quảng Đông để xin bình luận. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cũng không phản hồi yêu cầu bình luận.

Phương Vũ (Theo Reuters)