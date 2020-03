WHO ca ngợi 'sự hy sinh' chống dịch của Italy

Tổng giám đốc WHO cho rằng Italy đã chấp nhận thiệt thòi khi quyết liệt ban lệnh phong tỏa khoảng một phần tư dân số để ngăn Covid-19 lây lan.

"Chính phủ và người dân Italy đang có những bước đi táo bạo, can đảm nhằm làm chậm sự lây lan của nCoV và bảo vệ đất nước của họ cũng như thế giới. Họ đang hy sinh thật sự. WHO luôn sát cánh cùng Italy để hỗ trợ các bạn", Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus viết trên Twitter hôm qua.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus trong cuộc họp ở Geneva hôm 6/3. Ảnh: AFP.

Tuyên bố được ông Tedros đưa ra sau khi Thủ tướng Italy Giuseppe Conte hôm 8/3 phê chuẩn lệnh phong tỏa, cấm người dân đến hoặc rời khỏi vùng Lombardy, khu vực đông dân cư và giàu có nhất của Italy, cũng như 11 tỉnh ở vùng Emilia-Romagna, Veneto, Piedmont và Marche trừ trường hợp khẩn cấp. Quyết định này sẽ ảnh hưởng tới hơn 15 triệu người, chiếm một phần tư dân số Italy.

Theo lệnh phong tỏa, mọi bảo tàng, nhà thi đấu, trung tâm văn hóa, khu trượt tuyết và bể bơi sẽ bị đóng cửa. Các kỳ nghỉ phép của nhân viên y tế sẽ bị hủy, trong khi đám cưới, tang lễ và sự kiện thể thao cũng không được tổ chức. Trường học ở những vùng bị phong tỏa sẽ đóng cửa tới ngày 3/4, các cơ sở giáo dục trên toàn lãnh thổ Italy cũng ngừng hoạt động tới ngày 15/3.

Từ chiều 7/3, hàng nghìn người đã vội vàng rời đi sau khi dự thảo lệnh phong tỏa các khu vực trên được tờ Corriere della Sera tiết lộ. Sáng 8/3, hàng chục cảnh sát và nhân viên y tế phải túc trực ở các ga tàu ở Lombardy để ngăn những hành khách di tản về khu vực phía nam né lệnh phong tỏa.

Italy hôm nay ghi nhận thêm hơn 1.400 trường hợp dương tính nCoV, nâng tổng số người nhiễm tại nước này lên hơn 7.300, trở thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ ba trên thế giới, sau Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc.

Italy cũng là quốc gia có số người chết vì Covid-19 cao thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc, với 366 trường hợp. Các vùng Lombardy, Emilia-Romagna và Veneto chiếm 85% trong tổng số hơn 7.300 ca nhiễm hiện nay ở Italy và hơn 90% số ca tử vong.

Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán, Trung Quốc, từ tháng 12/2019, đã xuất hiện ở 109 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 110.000 người nhiễm, hơn 3.800 người tử vong. Số ca mới ở Trung Quốc đã giảm kỷ lục hôm nay, còn 40 ca, trong khi các ca nhiễm ở các nước khác như Italy, Hàn Quốc không ngừng tăng.

Ngọc Ánh (Theo AFP)