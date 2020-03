Trump: Giữ số người chết dưới 100.000 là 'quá tốt'

Trump thừa nhận số người chết vì Covid-19 tại Mỹ có thể vượt quá 100.000, khẳng định chính quyền làm rất tốt nếu ngăn điều này xảy ra.

"Nếu có thể giữ số ca tử vong ở mức 100.000 hoặc thậm chí thấp hơn, tất cả chúng ta đều đã làm rất tốt, dù đó là con số khủng khiếp", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 29/3.

Tuyên bố được Trump đưa ra sau khi phóng viên đề nghị ông bình luận về các đánh giá của cố vấn y tế Nhà Trắng Anthony Fauci, trong đó cho rằng hàng triệu người Mỹ có thể mắc Covid-19 và khoảng 100.000-200.000 người tử vong.

Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 29/3. Ảnh: AFP.

"Khi nghe về những con số, tôi cảm thấy tốt hơn về những gì chúng ta làm tuần trước. Đột nhiên con số 2.200 tỷ USD không có quá to lớn nữa. 2,2 triệu người có thể chết vì dịch bệnh nếu chúng ta không làm gì, không áp dụng các biện pháp như cách biệt cộng đồng", Trump nói, đề cập tới gói cứu trợ kinh tế lớn kỷ lục nhằm giúp doanh nghiệp và người lao động Mỹ vượt qua dịch bệnh.

Trump cũng thông báo kéo dài chính sách "cách biệt cộng đồng" tới ngày 30/4 để làm chậm tốc độ lây lan của nCoV và dự đoán đỉnh dịch tại Mỹ sẽ đến trong hai tuần tới, vào Lễ Phục sinh 12/4.

Mỹ hiện là vùng dịch Covid-19 lớn nhất thế giới với hơn 140.000 ca nhiễm nCoV và gần 2.500 ca tử vong. Trong đó, New York là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với gần 60.000 ca nhiễm, hơn 1.000 ca tử vong.

Chính quyền New York đang kêu gọi hỗ trợ hàng chục nghìn máy thở, giường bệnh và giường chăm sóc đặc biệt. Bệnh viện Elmhurst là trung tâm khủng hoảng Covid-19 ở New York và các y bác sĩ đang nỗ lực ứng phó với số bệnh nhân quá tải. Tuần trước, ít nhất 13 bệnh nhân chết tại đây chỉ trong một ngày, theo số liệu của cơ quan y tế New York.

Vũ Anh (Theo CNN)