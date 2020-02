số ca nhiễm nCoV ở châu Âu tăng mạnh

Italy ghi nhận 888 ca nhiễm virus corona, tăng 234 ca so với hôm trước, nhiều quốc gia châu Âu phát hiện ca bệnh mới hoặc lần đầu xuất hiện dịch Covid-19.

Italy là nơi dịch bùng phát mạnh nhất ở châu Âu với 888 ca nhiễm, 21 ca tử vong và 46 người khỏi bệnh. Phần lớn ca tử vong là người cao tuổi đang mắc những chứng bệnh khác. Giới chức y tế Italy cho biết một số y bác sĩ đã nhiễm nCoV, nguồn cung trang thiết bị bảo hộ đang thiếu hụt và hoạt động điều trị cho các ca bệnh nặng có thể bị ảnh hưởng.

Nhân viên y tế phụ trách kiểm tra người nghi nhiễm virus corona tại bệnh viện Molinette, Turin, Italy ngày 26/2. Ảnh: PA.

Lombardy là địa phương ghi nhận số người nhiễm nCoV cao nhất Italy với 531 ca, trong đó 85 bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt. 10 thị trấn của Lombardy sẽ bị cách ly thêm một tuần.

Các ca phẫu thuật không khẩn cấp và hoạt động kiểm tra y tế thông thường tại "vùng đỏ", khu vực bị cách ly vì dịch Covid-19, đã bị ngừng lại. Giới chức y tế cảnh báo các bệnh viện đã đạt ngưỡng giới hạn và sẽ rơi vào khủng hoảng nếu số ca bệnh tiếp tục tăng mạnh.

Một số quốc gia châu Âu có số ca nhiễm nCoV tăng mạnh so với hồi đầu tuần. Đức ghi nhận 60 ca nhiễm nCoV hôm qua, tăng hơn hai lần so với ngày 27/2. Pháp thông báo phát hiện 57 ca nhiễm nCoV, tăng 19 ca so với hôm 28/2. Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran thông báo dịch Covid-19 tại nước này "đã chuyển sang giai đoạn hai".

Thụy Sĩ phát hiện thêm 9 ca nhiễm nCoV, nâng số ca bệnh lên 15. Thụy Sĩ đã cấm toàn bộ sự kiện tập trung hơn 1.000 người đến ngày 15/3. Triển lãm ôtô quốc tế tại Geneva, dự kiến diễn ra ngày 7-17/3, đã bị hủy theo lệnh của giới chức Thụy Sĩ.

Giới chức y tế Anh cho biết nước này ghi nhận 19 ca nhiễm nCoV, trong đó hai ca bệnh mới có liên quan đến Iran. Ba quốc gia Đông Âu là Belarus, Estonia và Litva thông báo phát hiện trường hợp đầu tiên dương tính với nCoV, các ca bệnh có liên quan đến Iran hoặc Italy.

Dịch Covid-19 khởi phát tại Vũ Hán vào tháng 12/2019 và lan rộng ra 31 tỉnh thành Trung Quốc. Dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 59 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 84.000 ca bệnh, hơn 2.800 ca tử vong, gần 37.000 người khỏi bệnh. Hàn Quốc ghi nhận gần 2.400 ca nhiễm nCoV, cao thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Mexico là quốc gia mới nhất xuất hiện dịch Covid-19.

Nguyễn Tiến (Theo NY Times)