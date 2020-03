Nhóm da trắng thượng đẳng âm mưu phát tán nCoV

MỹFBI phát cảnh báo về các nhóm da trắng thượng đẳng đang khuyến khích thành viên lây nCoV cho cảnh sát và người Do Thái.

Văn phòng New York của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tuần trước gửi cảnh báo tới chính quyền địa phương, cho biết các thành viên của những nhóm da trắng thượng đẳng cực đoan "khuyến khích những người nhiễm nCoV lây truyền virus thông qua dịch cơ thể và tương tác cá nhân".

Cảnh báo nêu rõ các nhóm phân biệt chủng tộc này hối thúc các thành viên đi đến những nơi "có thể tập trung đông người Do Thái, gồm chợ, văn phòng chính trị, doanh nghiệp và nơi thờ cúng", cũng như làm lây lan virus sang cảnh sát bằng cách sử dụng bình xịt.

Một sĩ quan Sở cảnh sát thành phố New York (NYPD) đeo khẩu trang tại quận Manhattan, New York, Mỹ hôm 20/3. Ảnh: Reuters.

Một phát ngôn viên của FBI hôm 23/3 từ chối bình luận về thông tin trên, song cho hay các văn phòng FBI thường xuyên chia sẻ thông tin với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương, nhằm hỗ trợ bảo vệ cộng đồng.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang là vùng dịch lớn thứ ba thế giới, sau Trung Quốc đại lục và Italy, với hơn 43.000 ca nhiễm và hơn 500 người chết vì nCoV.

New York hiện là bang báo cáo số ca tử vong do nCoV lớn nhất nước Mỹ, với 157 người chết trong tổng số 20.909 ca nhiễm. Thành phố New York đã ghi nhận 12.339 ca nhiễm và 99 người chết.

Covid-19 đã xuất hiện tại 195 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 370.000 người nhiễm, hơn 16.500 người tử vong. Trong khi Trung Quốc, Hàn Quốc đang dần kiểm soát được Covid-19, các nước châu Âu và Mỹ phải đối mặt với dịch bùng phát mạnh.

Mai Lâm (Theo Hill)