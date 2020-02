Người Trung Quốc tưởng nhớ Lý Văn Lượng

Nhiều người đặt hoa tưởng nhớ bác sĩ Lý Văn Lượng tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán, trong khi truyền thông ca ngợi anh là anh hùng đời thường.

Hàng chục người, trong đó có các nhân viên y tế, hôm qua đã đặt hoa và ảnh chân dung đen trắng của bác sĩ Lý tại lối vào Bệnh viện Trung ương Vũ Hán, nơi anh làm việc. Tiểu sử của Lý cũng được các kênh truyền thông chia sẻ rộng rãi trên mạng, trong đó tạp chí Renwu ca ngợi anh là một anh hùng đời thường, một người rất yêu thương gia đình. Các bài viết trên mạng xã hội Weibo của Lý cho thấy anh rất đam mê các thiết bị công nghệ và yêu thích diễn viên, ngôi sao nhạc pop Tiêu Chiến.

Nhiều người đặt hoa và ảnh chân dung tưởng nhớ bác sĩ Lý tại lối vào Bệnh viện Trung ương Vũ Hán hôm qua. Ảnh: SCMP

Nhiều người đăng ảnh những ngọn nến cùng chân dung của nam bác sĩ và một câu trích dẫn từ cuộc phỏng vấn của anh với tờ Caixin trong những ngày cuối đời: "Một xã hội lành mạnh không nên chỉ có một tiếng nói".

Một số người còn chia sẻ "Do You Hear the People Sing?", ca khúc từ vở nhạc kịch "Những người khốn khổ", được người biểu tình ở Hong Kong dùng làm ca khúc của riêng họ.

Lý Văn Lượng được coi là một trong 8 người đầu tiên cảnh báo về dịch viêm phổi do virus corona chủng mới (nCoV) ở Trung Quốc, nhưng sau đó bị giới chức triệu tập và cáo buộc "phát tán thông tin sai lệch làm xáo trộn nghiêm trọng trật tự xã hội".

Ngày 8/1, anh khám cho một nữ bệnh nhân nhiễm nCoV. Hai ngày sau, anh bị ho và khó thở nhưng các kết quả xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với nCoV. Ngày 12/1, bác sĩ Lý nhập viện và đến 1/2 thì được xác định dương tính với virus.

Bệnh viện Trung ương Vũ Hán xác nhận bác sĩ Lý qua đời ở tuổi 34 vào sáng sớm qua, sau một thời gian chiến đấu với bệnh viêm phổi. Cái chết của anh gây sốc cho công chúng Trung Quốc khi quốc gia này đang vật lộn với loại bệnh dịch đã làm 724 người tử vong và hơn 34.800 người lây nhiễm.

Các chủ đề thảo luận "Chính quyền Vũ Hán nợ bác sĩ Lý một lời xin lỗi" ngay sau đó bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc Weibo, thu hút hàng chục nghìn lượt xem trước khi bị xóa.

Trong một bản ghi âm được chia sẻ trên mạng xã hội, mẹ của Lý cho hay bà và chồng đã khỏi bệnh. "Chúng tôi đã ra viện nhưng con trai thì không", bà nói.

Vợ của anh, người sẽ sinh con thứ hai vào tháng 6 tới, đang sống cùng mẹ ruột và con trai 5 tuổi của họ. "Lý là một người thông minh và sẽ luôn làm tròn nhiệm vụ, không bao giờ gian dối", mẹ của bác sĩ nói thêm.

Hiện chưa thể xác thực đoạn ghi âm trên. Các phóng viên đã nỗ lực liên hệ với gia đình của Lý nhưng không thành công.

Uỷ ban Giám sát Quốc gia, cơ quan chống tham nhũng cao nhất ở Trung Quốc, tuyên bố sẽ cử một nhóm điều tra về cái chết của bác sĩ Lý. Trong khi đó, chính quyền Vũ Hán bày tỏ lời chia buồn muộn màng với anh, ca ngợi anh vì nỗ lực chống dịch viêm phổi cấp.

"Chúng tôi xin bày tỏ sự đau buồn và hối tiếc sâu sắc nhất", thông cáo của chính quyền có đoạn. "Chúng tôi xin tri ân những cống hiến của anh Lý ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống đại dịch và xin gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình anh".

Trung Quốc tiếc thương 'người hùng dịch viêm phổi'

Đêm hỗn loạn vì cái chết của Lý Văn Lượng

Anh Ngọc (Theo SCMP)