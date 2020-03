New York cấp tập dựng nhà xác dã chiến

MỹNew York dựng nhà xác dã chiến bên ngoài bệnh viện Bellevue ở Manhattan, nhằm ứng phó trong trường hợp số ca tử vong do Covid-19 tăng mạnh.

"Chúng tôi đang trong cuộc khủng hoảng sức khoẻ cộng đồng, thành phố đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Kế hoạch dự phòng nhằm chuẩn bị cho mọi điều có thể xảy ra", Aja Worthy-Davis, phát ngôn viên văn phòng giám định y tế New York, nói. Worthy-Davis xác nhận nhà dã chiến bên ngoài bệnh viện Bellevue ở Manhattan nhằm dự phòng khi nhà xác cố định của thành phố quá tải.

Mỹ hiện ghi nhận hơn 83.000 ca nhiễm nCoV, cao hơn Trung Quốc và Italy, trở thành vùng dịch lớn nhất thế giới, số ca tử vong đã lên hơn 1.200. New York là tâm dịch của cả nước với số ca nhiễm vượt 37.000 và gần 400 ca tử vong. Chính quyền bang đang tập trung giúp các bệnh viện tăng công suất ít nhất 50% khi có tới hơn 5.000 bệnh nhân Covid-19 đã phải nhập viện.

Nhà xác thành phố New York có sức chứa từ 800-900 thi thể cùng một thời điểm và hiện chưa quá tải, theo Worthy-Davis. Tuy nhiên, giới chức thành phố đang chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất, khi số ca tử vong do Covid-19 tăng mạnh. Worthy-Davis cho hay các lều và xe tải của nhà xác dã chiến bên ngoài bệnh viện Bellevue có thể chứa tối đa 3.600 thi thể, gấp nhiều lần nhà xác cố định.

Công nhân xây dựng nhà xác dã chiến bên ngoài bệnh viện Bellevue ở Manhattan, New York hôm 25/3. Ảnh: Reuters.

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) hôm 25/3 cho hay bang New York đề xuất chính phủ liên bang xây dựng thêm nhà xác trong bối cảnh các ca nhiễm tăng cao. Hai bang Bắc Carolina và Hawaii cũng đề xuất tương tự. Lizzie Litzow, người phát ngôn FEMA cho biết các yêu cầu đang trong quá trình xem xét và phê duyệt.

Thống đốc New York Andrew Cuomo hôm 25/3 cảnh báo đỉnh dịch vẫn còn kéo dài nhiều tuần nữa, song khẳng định một số biện pháp nhằm ngăn virus lây lan của chính quyền đã bắt đầu có hiệu quả.

Craig Smith, trưởng khoa phẫu thuật tại Trung tâm y tế Irving thuộc Đại học Columbia, thành phố New York, cho biết số bệnh nhân sử dụng máy thở tại bệnh viện của ông đã tăng hơn gấp đôi trong ba ngày qua. Ít nhất một bệnh viện ở New York đã áp dụng phương án cho hai bệnh nhân dùng chung một máy thở. Tính đến 25/3, New York chiếm 25% số người được xét nghiệm trên cả nước.

Một nghiên cứu của Đại học Washington hôm 26/3 cảnh báo rằng 38.000-162.000 người có thể chết ở Mỹ trong 4 tháng tới vì Covid-19 và khả năng các bệnh viện bị quá tải ngay sau tuần thứ hai của tháng 4. Tổng thống Trump gần đây bày tỏ khả năng nới lỏng các biện pháp đóng cửa doanh nghiệp, yêu cầu người dân ở nhà. Các chuyên gia đang kêu gọi Tổng thống không nới lỏng những hạn chế đó, cảnh báo cuộc khủng hoảng có thể còn tồi tệ hơn.

Covid-19 xuất hiện ở gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ kể từ khi khởi phát ở Vũ Hán, Trung Quốc tháng 12/2019, khiến hơn 531.000 nhiễm, gần 24.000 người chết, gần 124.000 người hồi phục.

Mai Lâm (Theo Newsweek)